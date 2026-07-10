En directo | La plaza del Pilar de Zaragoza ya vibra con el España-Bélgica: "No es que vayamos a ganar hoy, es que vamos a ganar el Mundial"

Ocho de la tarde, las campanas de la Basílica del Pilar tañen mientras una multitud se acerca. El viento aligera la sensación de calor que se viene viviendo estos días. Si este lunes el Príncipe Felipe, templo del baloncesto en Zaragoza, acogía las pantallas para que más de 5.000 zaragozanos pudieran ver el España-Portugal, este viernes le tocaba a los templos de la Basílica del Pilar y La Seo ser testigos directos de la amalgama de zaragozanos ataviados con camisetas eminentemente rojas y blancas que peregrinaban a la segunda plaza más grande de Europa a seguir en la pantalla gigante el España-Bélgica que daba acceso a las semifinales del mundial. Algunos de ellos, lo hacen con las banderas de España atadas al cuello al estilo Superman. Las dobleces cuadradas de algunas de ellas evidencian que han sido recién desembaladas para la ocasión. Dos vendedores ambulantes en la calle Alfonso I hacen su "julio" particular para los despistados de última hora que no tienen camiseta. En la plaza, tan solo, dos establecimientos han sacado barras para abastecer de bebida a la afición.

No obstante, la mayoría de asistentes cuentan con vasos o latas semillenas en la mano. "No es que vayamos a ganar hoy, es que vamos a ganar el Mundial y lo vamos a ver también el 19 (de julio) aquí", afirma tajante una de las jóvenes con la segunda equipación de España, falda vaquera y gafas de sol. "Yo creo que les vamos a meter 4-0", dice un chico rapado que sujeta una litrona de plástico en la mano izquierda. Independientememente del resultado, el plan de después está asegurado: "Parrazos (por el establecimiento del Casco Antiguo, 'Parros') histórico", dice su compañero disfrazado de Cucurella con una peluca con los colores rojo y amarillo. "Si nos dejan entrar", pone cautela su colega, menos efusivo que él.

En imágenes | La plaza del Pilar de Zaragoza ya vibra con el España-Bélgica / Laura Trives

Hasta las ocho y media no ha empezado la música que ha ido animando la plaza, con cada vez más gente a medida que se acercaba el inicio del encuentro. Si en el Príncipe Felipe sonó Y que viva España de Manolo Escobar, esta vez le tocó a Nino Bravo y su Un beso y una flor. El maestro de ceremonias le lanzó su particular guiño a Aitana, arrendataria este viernes de El Príncipe Felipe para su concierto: "Aitana hoy no ha podido venir, pero nosotros la traemos. Aquí tenéis fútbol y Aitana", para poner seguidamente Superestrella. Sonaron los himnos y los consinguientes vítores al español y pitidos al belga.

Tras el pitido inicial, la plaza del Pilar apretó como un fondo norte protestando por la posible mano en el área no revisada, tras un disparo de Dani Olmo en el minuto 12. Lamine Yamal arrancó el primer "¡Uy!" y aplausos, después de una ocasión en el 19'. Luego, la pausa de hidratación; en la plaza más cerveza que agua. Fabián hizo estallar a la masa que votó unida como el latido de un solo corazón. Después de eso, otra para Lamine y el gol de De Ketelaere que dejó el corazón, que había latido en el minuto 30 con el gol de España, en asistolia, completamente parado y en absoluto silencio.

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