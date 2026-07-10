La plaza del Tarazona ya tiene dueño: el Castellón B jugará la temporada que viene en Segunda Federación en el grupo de los aragoneses
El filial orellut ha comprado por 380.000 € la plaza en el grupo 2 que dejó vacante el conjunto turiasonense por impagos, mientras que el Real Madrid C ha hecho lo propio con el hueco del Arenteiro
Una vez confimado el descenso administrativo de Segunda Federación de la SD Tarazona por impagos a principios de este mes, quedaba por conocer qué equipo iba a ocupar la plaza que dejaba el equipo turiasonense. La RFEF emitió este jueves la resolución en torno a la adjudicación de esta vacante en favor del Castellón B, tras abonar el equipo orellut la cantidad 380.464,16 €, que exigía la Federación Española.
En realidad, fueron seis equipos los que lo hicieron: Real Madrid C, UE Cornellá, Atlétic Lleida, CD Badalona, CD Toledo, además de los castellonenses. El Reglamento de Competiciones establece que, en el caso de la plaza del Tarazona, al tratarse de un descenso administrativo tras una relegación deportiva anterior: el equipo turiasonense descendió esta temporada pasada a Segunda Federación en los terrenos de juego y posteriormente no pudo inscribirse en dicha categoría por la deuda de 367.354,81 € que acumulaba con la federación nacional y la autonómica, tienen preferencia en la adjudicación "los equipos descendidos a consecuencia de la pérdida de una fase eliminatoria por la permanencia".
Es el caso del Castellón B y el Real Madrid C, ambos decimoterceros la temporada pasada en Segunda Federación y perdedores de sus playouts frente a Sociedad Deportiva Logroñés y Estepona, respectivamente, mientras que el Lleida fue decimosexto clasificado y por tanto descendido directo y el resto son equipo que compitieron en Tercera Federación y no lograron el ascenso sobre el césped. Los madrileños optaban a las dos plazas, a su vez, los castellonenses tan solo a la del grupo 2 (Tarazona). Sin embargo, el Real Madrid indicó que prefería el grupo de los equipos gallegos. Por lo que la Federación no ha tenido que tomar una decisión salomónica, quedando totalmente satisfechas ambas partes.
En principio, el filial blanquinegro estará en el Grupo 2 con Barbastro, CD Ebro y Utebo, en lugar del Grupo 3 donde se encuentran los valencianos, baleares y murcianos. Si bien es poco factible, la Federación no ha cerrado la puerta a una reconfiguración de los grupos. El reglamento contempla una permuta de plazas en este tipo de casos, siempre que beneficie a todos, cuente con la bendición de la RFEF y que ningún club se oponga. El Diario de León ha adelantado un principio de conversaciones entre el filial blanco con el Atlético Astorga, encuadrado en el Grupo 5, con el Calamocha, los clubs madrileños, castellano-manchegos y castellanoleoneses, para tantear esta posibilidad que afectaría al conjunto calamochino. Por su parte, el CD Castellón no se ha pronunciado en cuanto a la posibilidad de cambiar de grupo.
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