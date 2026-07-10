Sinner pasa por encima de Djokovic y se lanza a por su quinto Grand Slam

Jannik Sinner impuso la lógica y su ritmo demoledor para acabar aplastando a Novak Djokovic en las semifinales de Wimbledon (6-4, 6-4 y 6-4) y citarse con Alexander Zverev en la que será su séptima final de Grand Slam en busca de su quinto título. El tenista de San Cándido dominó de inicio a fin en todos los aspectos y sin dejar entrar un solo momento a 'Nole' en el partido, vivió su día más plácido de la edición en el All England Club, que espera ya la mejor final posible que podía tener con la baja de Carlos Alcaraz.

Fue un guion calcado a lo que sucedió el pasado año en las mismas semifinales en Wimbledon y la mejor revancha posible tras lo sucedido en enero en el Open de Australia para llegar de la mejor manera posible a su segunda final consecutiva sobre la hierba londinense para defender el trono conseguido ante Carlos Alcaraz en 2025.

Sinner celebra ante Djokovic / EFE

Será la primera oportunidad del curso para el número uno de levantar un título de Grand Slam y aprovechar la baja de su gran rival para acortar distancias en la carrera particular por acabar siendo el más laureado en triunfos en los cuatro grandes torneos del calendario. De superar a Zverev en la final, se quedaría a dos títulos del murciano, minimizando así también la gran oportunidad perdida en Roland Garros.

Para ello, las sensaciones camino a la final son inmejorables, dejando en el camino nada más y nada menos que a Novak Djokovic de una manera aplastante. El serbio volvió a sufrir la crueldad de estar cerca y a la vez tan lejos de su ansiado 25º Grand Slam en un duelo en el que no se pudo ver con opciones nada más que en los minutos iniciales.

Dominando absolutamente con el saque, se valió con una rotura única en cada set para imponer su ley y despejar a base de saques directos (16 en total) y misiles de derecha su paso firme a la gran final, donde le espera un Alexander Zverev que también dominó su partido ante el británico Fery con mucha autoridad.

ZVEREV, NÚMERO DOS

El alemán demostró que está a un nivel espectacular y disfrutando de su juego como nunca lo había hecho a lo largo de su carrera. Volverá a luchar por un 'grande'.

Ganar Roland Garros ha liberado a 'Sascha'. Pierde menos la concentración y cree más en él. Así acabó con la maldición de Taylor Fritz en cuartos y así rebajó la euforia de la afición británica con su inesperado semifinalista. Arthur Fery había hecho grandes méritos para estar en la penúltima ronda del torneo, pero jugar contra el actual campeón en París ya es otra cosa.

Alexander Zverev, en el torneo de Wimbledon / EUROPA PRESS

Con este triunfo, además de alcanzar la final y luchar por el título el próximo domingo, Zverev aparecerá el próximo lunes como nuevo número dos del mundo. Necesitaba llegar a la última ronda de Wimbledon para conseguirlo y así lo ha hecho. Por tanto, Carlos Alcaraz regresará al circuito como número tres, por detrás de Sinner y del alemán, que está viviendo unos meses de ensueño que intentará usar ahora para derrocar a su gran bestia negra en la final.

Será la decimoquinta vez que Zverev y Sinner se vean las caras con un bagaje demoledor de 10-4 para el italiano, haciendo caer las últimas nueve a su favor, entre las que se encuentra la anterior final de Grand Slam que disputaron en el Open de Australia de 2025. Además, este 2026 está siendo su un quebradero de cabeza para el alemán encontrarse con Sinner, siendo incapaz de arrebatarle un solo set en los cuatro partidos previos.

Zverev y Sinner tras su partido en Montecarlo / Corinne Dubreuil/ATP Tour

Pese a ello, la confianza de Zverev parece haber dado un giro radical y con el título de Roland Garros bajo el brazo y toda la presión para el italiano, la final de Wimbledon apunta a presentar mucha más batalla de lo que sus duelos vienen mostrando en los últimos tiempos.

Fuente: Sport