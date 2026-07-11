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LA OPINIÓN DE ÁNGEL GINER

Agua, hielo y crema solar

Merlier repite triunfo en la llegada a Bergerac en otra etapa marcada por la canícula en el centro de Francia

Merlier entra vencedor en la etapa de Bergerac.

Merlier entra vencedor en la etapa de Bergerac. / EFE / YOAN VALAT

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Ángel Giner

Otra etapa bajo la canícula por el centro de Francia con los típicos aventureros en busca del uno por mil de posibilidades de éxito, que una vez más se vino abajo en el último kilómetro. Jornada a ritmo del Soudal invirtiendo energías en su gran opción llamada Merlier, que ganó su segunda etapa seguida. Un trabajo duro bien ejecutado, escasamente aliviado en el trayecto a base de agua, hielo y crema solar. El líquido abunda en los coches de equipo, cargados de neveras de agua helada que los ciclistas derraman sobre su cabeza, una y otra,vez, por las ranuras que les dejan sus cascos casi compactos.

Cuando los ciclistas pedaleaban con toda protección solar con una gorrita con los colores del equipo, superaban etapas como la de este sábado, con una hoja de lechuga instalada entre su cuero cabelludo y la gorra, un remedio casero de excelente eficacia contra el sol. En el Tour del 59, el de la victoria de Bahamontes, en una horneante etapa camino del macizo central, Dalmacio Langarica, director del equipo español, distribuyó a sus chicos gafas de sol que le entregó la organización del Tour. El motivo era preventivo. Se trataba de evitar que el asfalto licuado por el sol, sobre el que se hundían los finos tubulares, salpicasen a los ojos de los ciclistas corrosivas gotas de alquitrán. Ya no hay lechugas en el Tour pero los bidones de agua fría superan los dos mil por etapa.

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