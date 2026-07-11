Entrevista con Andrés Temiño: "Las instituciones se hacen la foto y luego ayudan muy poco"

Andrés Temiño, el primer arquero español en ganar un campeonato del mundo de manera individual, pone de relieve el déficit de apoyo que hay en España hacia deportes minoritarios como el tiro con arco, y, aunque valora todas las ayudas recibidas, cree que “las instituciones se hacen la foto en el momento y luego ayudan muy poco o directamente no ayudan”.

A sus 22 años, y tras los dos oros ganados en el Mundial del pasado año, Temiño, que esta semana compite en la Copa del Mundo de Madrid, mira al futuro en busca de la clasificación para Los Ángeles 2028 después de renunciar a París 2024 por la presión que sintió, y asegura, en una entrevista con EFE, que la herida que le generó aquel episodio “está más que cerrada”.

El deportista aragonés, que compagina su carrera deportiva con un grado superior de Transporte y Logística, sueña con ir a los próximos Juegos, pero prefiere no obsesionarse con la que sería la primera medalla olímpica española individual en arco e ir competición a competición.

Pregunta (P.). Tuvo su primer arco con dos años, ¿estaba predestinado a ser tirador?

Respuesta (R.) Predestinado no lo sé. Practicando el tiro con arco con mi padre era muy raro que no me decantara por él. Era un sueño estar en el equipo nacional. Hasta que no pasó no me lo llegué a creer.

P. Tras las dos medallas en el Mundial, ¿cuál es el próximo objetivo?

R. Seguir mejorando cada día, en cada competición, en cada entrenamiento. El objetivo es el que te propongas en la próxima competición. Obviamente, a largo plazo, poder ir a unos Juegos Olímpicos, conseguir un diploma o una medalla sería la leche, pero nos perjudica mucho a los deportistas hablar de lo que va a pasar en el futuro.

P. En París se retiró antes de ir por la presión, ¿esa herida está cerrada?

R. Sí, creo que sí. Era mi primera vez compitiendo por entrar en unos Juegos. Estaba la presión de intentar clasificar al equipo. Me sobrepasó esa presión, pero con toda la experiencia que estoy cogiendo, esa herida está más que cerrada. He trabajado con todo el equipo, entrenadores, mi psicólogo, mi familia… son un pilar muy importante. Aunque cueste, hay que trabajar con ellos esas expectativas. Ellos quieren lo mejor para mí. Por esa parte ha sido todo más fácil.

P. Que le vean como favorito para ganar medalla en Los Ángeles 2028, ¿genera obsesión o un estímulo?

R. Intento no mirarlo, si lo coges de buena manera te puede motivar, pero como lo pilles de mala manera es un pozo muy hondo. Esperan esto de mí y si no lo consigo, qué va a pasar después. Qué más da lo que pase mañana, lo importante es lo que pueda hacer hoy. El equipo que estamos formando es muy fuerte. Nos queda todavía un par de años para afinar.

P. El equipo ha introducido métodos de entrenamiento innovadores, como tirar a oscuras, a la pata coja... ¿se están consolidando?

R. Sí, pero van surgiendo cosas nuevas. Tirando normal el margen de mejora es muy pequeño, la mejora está en adaptar el sistema nervioso de otras maneras. Entrenamos mucho con plataformas de inestabilidad y, cuando te pones en el suelo normal, tirar es mucho más fácil.

P. ¿Qué echa en falta por parte de las instituciones hacia los deportes minoritarios? ¿Tras las medallas nota más apoyo?

R. Tantas cosas… es un deporte que conoce muy poca gente y que también tiene muy poco enganche. En mi caso fue más el boom del momento. Las instituciones van a lo que van. Se hacen la foto en el momento y luego, o ayudan muy poco o directamente no ayudan. Es muy importante que se involucren más en el deporte.

P. ¿Cómo se plantea el futuro a medio y largo plazo?

R. Quiero seguir compitiendo a nivel profesional, pero no puedo dejar los estudios. Dedicarse al arco puede ser unos años, pero a largo plazo es muy difícil. Ser entrenador es algo que no me he planteado, porque es muy sacrificado.

P. Muchos deportistas se sienten perdidos al final de su carrera deportiva. El CSD está tratando de facilitar la transición, ¿cómo ve esta ayuda?

R. Es algo muy importante. Estamos metidos durante mucho tiempo en una burbuja y cuando sales al mundo real es muy diferente. Esas ayudas están muy bien para que los deportistas que se retiran no tengan ese miedo (…) Como dice mi psicólogo, Pablo del Río, “la retirada del deportista empieza en el momento en que lo practica”.

P. ¿A qué futbolista le ensañaría a tirar con el arco para promocionarlo?

R. No soy muy de fútbol, pero a Cristiano Ronaldo y Messi por el afán de superación y la visibilidad que tienen.

P. ¿Cómo ha visto el descenso del Zaragoza a Primera RFEF?

R. Tengo primos que son muy fanáticos del Zaragoza y cada vez que perdían un partido alguno estaba jodido, enfadado. Que el Zaragoza baje a Primera RFEF, siendo la tercera o cuarta ciudad más grande de España, es un poco malo, pero esperemos que en el futuro vayan mejor.

P. Vive en Madrid desde septiembre de 2021, ¿va a menudo a Zaragoza? ¿Tiene algún otro sitio preferido en Aragón?

R. Cuando puedo, lo primero que hago es irme a mi casa, con mis padres. Es el lugar de relax, de concentración. ¿Algún sitio así más bonito para ir? Cualquier parte que sea de montaña, de los Pirineos, me vale.