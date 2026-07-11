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Los hermanos Márquez y Bagnaia ilustran la imagen oficial del Gran Premio Michelin de Aragón 2026 de MotoGP

Tres de los grandes nombres de la competición protagonizan el cartel de la cita, que será del 28 al 30 de agosto

Marc Márquez, en el podio de Motorland Aragón el pasado año.

Marc Márquez, en el podio de Motorland Aragón el pasado año. / DPPI Media

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El Periódico de Aragón

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Alcañiz

Marc Márquez (93), Álex Márquez (73) y Francesco Bagnaia (63) protagonizan la imagen oficial del Gran Premio Michelin de Aragón 2026, una edición que volverá a situar al circuito aragonés como uno de los grandes escenarios del calendario internacional de MotoGP del 28 al 30 de agosto.

Tres de los grandes nombres de la parrilla de MotoGP trasladan a través de la imagen del evento la intensidad, la emoción y la pasión que definen al campeonato del mundo de motociclismo en el trazado aragonés.

Bajo el concepto creativo "IT'S NOT A SPORT. IT'S A CONDITION", Michelin será el title sponsor del Gran Premio Michelin de Aragón 2026, reforzando una vinculación con la cita aragonesa que ya tuvo su primera aparición en 2019, cuando la marca también dio nombre al Gran Premio de Aragón.

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La propuesta visual pone en valor la conexión única con el público, pilotos y equipos que convierte cada Gran Premio en una experiencia que va mucho más allá de la competición.

Cartel del Gran Premio de Aragón de MotoGP 2026.

Cartel del Gran Premio de Aragón de MotoGP 2026. / Motorland Aragón

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