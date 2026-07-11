Los hermanos Márquez y Bagnaia ilustran la imagen oficial del Gran Premio Michelin de Aragón 2026 de MotoGP
Tres de los grandes nombres de la competición protagonizan el cartel de la cita, que será del 28 al 30 de agosto
Marc Márquez (93), Álex Márquez (73) y Francesco Bagnaia (63) protagonizan la imagen oficial del Gran Premio Michelin de Aragón 2026, una edición que volverá a situar al circuito aragonés como uno de los grandes escenarios del calendario internacional de MotoGP del 28 al 30 de agosto.
Tres de los grandes nombres de la parrilla de MotoGP trasladan a través de la imagen del evento la intensidad, la emoción y la pasión que definen al campeonato del mundo de motociclismo en el trazado aragonés.
Bajo el concepto creativo "IT'S NOT A SPORT. IT'S A CONDITION", Michelin será el title sponsor del Gran Premio Michelin de Aragón 2026, reforzando una vinculación con la cita aragonesa que ya tuvo su primera aparición en 2019, cuando la marca también dio nombre al Gran Premio de Aragón.
La propuesta visual pone en valor la conexión única con el público, pilotos y equipos que convierte cada Gran Premio en una experiencia que va mucho más allá de la competición.
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- La intrahistoria de la salida de Álex Gomes: gran venta para el Real Zaragoza, nefasta gestión de su llegada al primer equipo
- Decisión inentendible de la FEB contra el Casademont Zaragoza en el sorteo de Liga: no podrá jugar la última jornada en el Príncipe Felipe porque se estará celebrando la Final Six
- David Vicente: 'Hubo oferta para volver al Real Zaragoza, pero se impusieron las ganas del reto del Heracles
- Una influencer vuelve a la ciudad tras mudarse hace un año a un pequeño pueblo del Pirineo: 'La soledad me está comiendo
- Siete meses con las obras paradas en la A-23: el ministerio de Óscar Puente rescindirá el contrato de la variante de Sabiñánigo
- El sueco Emil Hansson, nuevo extremo del Real Zaragoza
- Un espectacular incendio de un coche en el aparcamiento del centro comercial de Puerto Venecia en Zaragoza sorprende a la clientela