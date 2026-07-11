Mal día para Aday Mara en su primer partido en la Summer League de Las Vegas

No está siendo el inicio soñado por Aday Mara en su primera toma de contacto con la NBA. Los Oklahoma City Thunder volvieron a perder por cuarto encuentro consecutivo, esta vez en su estreno de la Summer League de Las Vegas, donde están todas las franquicias, y además tuvo un mal día.

Había dejado buenas sensaciones en los dos primeros duelos de la Liga de Verano de Salt Lake City, con 10 puntos por encuentro y buenas acciones defensivas, y en el último choque descansó. Pero en su regreso a la pista, en el partido contra Los Ángeles Lakers, tuvo su primer día de aprendizaje severo con un equipo que, eso sí, se está mostrando inferior en calidad con respecto a sus rivales.

Cabe recordar que hay rookies, algún jugador de segundo año, muchos de la G-League (Liga de desarrollo) y el resto contratados de propio solo para estas semanas, nada que ver con lo que se encontrará en la NBA. De hecho, Erik Stevenson, jugador esta pasada campaña del Casademont y que no cuajó hasta ser cortado, está con los Denver Nuggets.

El aragonés no anotó ninguno de sus tres tiros de campo, convirtió el único tiro libre que lanzó (que valió dos puntos por una nueva norma para la Summer League por la cual solo se tira una vez desde la personal y tiene el valor de la falta), capturó 7 rebotes, tres de ellos ofensivos, dio una asistencia, robó un balón, puso dos tapones y perdió cuatro balones.

Los Lakers, que vencieron 96-84 a los Thunder, se centraron en la defensa del gigante zaragozano, al que incomodaron lejos del aro. Además, su menor altura y mayor agilidad hizo sufrir a Aday y al resto del equipo. Tampoco le terminaron de encontrar en la pintura, donde era muy superior en centímetros y técnica. En los Thunder el mejor fue el rookie (elegido en el puesto 18) Bennett Stirtz, que hizo 18 puntos.

Noticias relacionadas

El siguiente partido de los Thunder de Aday Mara será la noche del domingo al lunes a las 00.00 hora española contra los Golden State Warriors, que en su primer partido vencieron 101-90 a los Dallas Mavericks de Sergio de Larrea y los gemelos españoles Díaz-Graham. Ahí se reencontrará con Yaxel Lendeborg, su compañero en Michigan, con quien fue campeón de la NCAA en abril.