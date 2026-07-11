Márquez se sigue acercando al líder de MotoGP al arrasar en Sachsenring

La joven, con gorra, camiseta y bufanda del club de fans de Marc Márquez se acercó todo lo que pudo, y más, a la parrilla de salida de la carrera al 'sprint' de hoy en el circuito de Sachsenring, donde cada año se celebra el Gran Premio de Alemania, en un paraje montañosa y precioso de la Sajonia, en la deaparecida RDA. Solo quería mostrarle a Marc Márquez un inmenso cartón, así, puro cartón, en el que, con los colores del piloto de Cervera (Lleida), estaba escrito, en inglés bastante rudimentario, un elogioso "he cancelado todos mis planes para encontrarme con Marc".

Yo la ví, en esta ocasión, me prestaron uno de esos chalecos gritones que te autorizan a visitar la parrilla de salida y poder palmar los últimos minutos antes de que se apaguen los semáforos. Y, si la ví yo, la vio Marc, que, como Leo Messi, tiene mirada panorámica. Y si la vio debió sentir ese cosquilleo que sienten los mitos ante la visita inesperada ("he cancelado todos mis planes") de una aficionada eterna. Sin duda, la muchacha era, no solo su primera fan, sino la primera que sabía que el mayor de los Márquez Alentá no iba a fallar, al menos el sábado.

Salida horrible

Y así fue. El plan sigue funcionando. La carrera de hoy ha sido la familia Márquez Alentá saliendo de excursión. Inicio y final idéntico. Marc se lía en la salida, se le encabrita la Ducati, la controla, Àlex, segundo en parrilla, arranca impecable pero, cuando llega la primera curva, el primero de todos los lío, el 'Pistolas' no quiere incomodarle la trazada a 'Il Cannibale', no fuerza, le deja pasar primero, mientras mantiene a distancia al italiano Fabio Di Giannantonio, hoy compañero en Ducati y, el próximo año, compañeros en KTM.

El resto es el metrónomo Marc Márquez machacando, midiendo, parando el crono en el mismo tiempo (casi) en todas las vueltas. Àlex protegiéndole de todo el mundo y 'Diga' considerando el tercer puesto del podio, el bronce, como una gran recompensa "en un trazado donde, para adelantar, debes de tener muy claros los riesgos, encontrar, no solo el momento, sino el boquete y atreverte y, la verdad, no he tenido nunca la sensación de poder meterle la rueda a Àlex".

El minucioso plan de Marc Márquez para recuperar el liderato del Mundial y poder renovar su título va sobre ruedas. Salió de Mugello (Italia) a 102 puntos del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y, pasados solo tres randes premios y medio, el jefe de Ducati está ya a solo 32 puntos del nuevo líder, el madrileño Jorge Martín (Aprilia), que hoy solo ha podido acabar sexto.

"Yo no puedo estar más contento", explicó el pequeño de los Márquez en MotoGPTV, "pues solo han pasado seis semanas del grave accidente que sufrí en Barcelona y aquí estamos de nuevo, peleando con Marc, que es mucho pelear, sí. No estoy, desde luego, como para compararme con él, pero he disfrutado mucho de la carrera aunque no sé si mañana, con el doble de vueltas, voy a poder aguantar su ritmo, pues la rueda delantera deslizaba muchísimo".

Marc ha dominado a placer la carrera, la ha controlado como en sus mejores años, no parece que haya tenido que arriesgar ni mucho ni poco para mantener a distancia, nunca más de medio segundo, a las dos 'Desmosedici' de su hermano y el pupilo amarillo de Valentino Rossi. "Ha salido todo perfecto, después de enderezar una salida horrible, que espero no se repite mañana. Sabía que Àlex y, sí, también, Fabio (Di Giannantonio) podían ser un peligro y, aunque he tratado de escaparme algo más, siempre he tenido que pilotar muy tensionado pues ellos, los dos, seguían ahí, pegaditos sin problemas".

Más cerca del líder

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo, que abandonó Mugello (Italia) a 102 puntos del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), pasados solo tres randes premios y medio después (Hungría, República Checa, Países Bajos y medio Sachsenring), el gran dominador del Mundial está ya a solo 32 puntos del nuevo líder, el madrileño Jorge Martín (Aprilia), que hoy solo ha podido acabar sexto, perdiendo 8 valiosos puntos con respecto al hombre fuerte de la fábrica roja de Borgo Panigale (Italia).

El plan de Marc Márquez podría verse reforzado mañana (14.00 horas, DAZN) con su victoria nº13 en Sachsenring, estableciendo un nuevo récord y cumpliendo otro de los puntos de esa estrategia, irse de vacaciones con posibilidades de regresar, en Silverstone (Inglaterra), el 9 de agosto, pensando, entonces sí, en asaltar el liderato de Aprilia, que hoy ha recibido un enorme correctivo, similar a los que la firma de Noale infringió a los rojos en el arranque de temporada, ya que el podio virtual de la 'sprint', junto a la curva 1 de Sachsenring, estuvo integrado por tres Ducati, las de los hermanos Márquez y la de Di Giannantonio.

Clasificación al 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 20 minutos 12.978 segundos; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 0.368 segundos; 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 0.813 segundos; 4. Ai Ogura (Aprilia), a 3.019 segundos y 5. Raúl Fernández (Aprilia), a 5.454 segundos.

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Mundial de MotoGP: 1. Jorge MARTÍN (España), 197 puntos; 2. Marco BEZZECCHI (Italia), 186; 3. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 184; 4. Ai OGURA (Japón), 174 y 5. Marc MÁRQUEZ (España), 165.