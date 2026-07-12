El aragonés Andrés Temiño gana la Copa del Mundo de tiro con arco junto a Elia Canales
Lograron la victoria en las flechas del desempate y sumaron su primer oro como pareja en esta competición tras la plata y el bronce conseguidos en 2024
Los españoles Elia Canales y el aragonés Andrés Temiño se proclamaron este domingo campeones de la Copa del Mundo, que se celebra en Madrid, en el estadio de Vallehermoso, al imponerse 5-4 en la final por equipos mixto de arco recurvo a los chinos Zhu Jingyi y Li Mengqi.
Canales y Temiño lograron la victoria en las flechas del desempate y sumaron su primer oro como pareja en la Copa del Mundo tras la plata y el bronce conseguidos en 2024.
Los españoles entraron en acción en segunda ronda con victoria por 5-1 ante los estadounidenses Casey Kaufhold y Brady Ellison.
En cuartos de final batieron por 5-3 a los surcoreanos Oh Yejin y Kim Woojin, y en semifinales, y por el mismo resultado, a los italianos Roberta di Francesco y Matteo Borsani.
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