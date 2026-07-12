Mundial 2026
La rajada de Bellingham contra Tuchel: "Quizás él no sabe lo que es jugar al fútbol en estas condiciones"
El doble goleador de Inglaterra y líder de los 'Three Lions' cargó duramente contra su entrenador y le instó a crear "un ambiente positivo"
Marc Marín
Ni Harry Kane ni Rashford ni Gordon. Inglaterra está en semifinales del Mundial y el protagonismo recae entero sobre Jude Bellingham. El futbolista del Real Madrid ha revivido en la Copa del Mundo para sumar ya seis goles con el doblete a Noruega que rescató a los 'Three Lions' de un apuro.
Suyo fue el tanto del empate, tras recibir de Gordon, meterse hasta la cocina y definir por bajo. Y también firmó el gol de la remontada, tras un fallo clamoroso de Nyland bajo palos.
Tal fue el nivel mostrado por el mediapunta del Real Madrid que incluso puede permitirse lanzarle un 'palo' a su propio seleccionador criticando sus palabras sobre el juego de Inglaterra e instándole a crear un ambiente positivo.
Tensión en Inglaterra
Había asegurado previamente Thomas Tuchel que no le gustó lo que vio de su equipo ante Noruega. Unas declaraciones que no sentaron nada bien en el vestuario y que crearon un clima de tensión pese a estar ya en semifinales.
“¿Las críticas de Tuchel por el partido de hoy? Quizás él no sabe lo que es jugar en estas condiciones... Contra Haaland, Ødegaard, Nusa, Sørloth... No son un equipo fácil contra el que jugar", dijo al respecto Bellingham en zona mixta tras ser preguntado por ello.
Pero no se quedó ahí el '10' inglés, sino que sentenció con otro dardo hacia su propio seleccionador mientras todos se centran ya en el duelo de 'semis' ante Argentina: "Nosotros intentamos crear un ambiente positivo y creo que deberíamos seguir haciéndolo”.
"Sin comentarios. A veces hay que ganar sucio"
De hecho, ya venía Bellingham algo enfadado con Thomas Tuchel. Antes de la pregunta sobre el estilo de juego, Jude fue cuestionado por las palabras de su técnico asegurando que Inglaterra había tenido algo de suerte. "Sin comentarios", respondió el mediapunta.
"No vamos a ganar todos los partidos reventando la pelota y haciendo 1.000 pases. A veces hay que ganar sucio y es lo que hicimos esta noche", concluyó Bellingham, cuya relación con el germano no parece ser la más cordial.
De hecho, el seleccionador no le veía como titular antes de empezar el Mundial y dejó claro que debía luchar por su puesto con Morgan Rogers, amenazándole con quedarse en el banquillo si no demostraba sus cualidades. Al final, Bellingham resurgió de sus cenizas para convertirse en el gran líder de Inglaterra tras una temporada nefasta en el Real Madrid.
Fuente: Sport
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