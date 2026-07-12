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Cuatro contra todos: una 'clásica' en el Tour

La organización recortó en 30 kms la etapa debido a las altas temperaturas, y los ciclistas decidieron dar las gracias con su mejor regalo: la batalla

Imagen de la etapa de este domingo en el Tour

Imagen de la etapa de este domingo en el Tour / GUILLAUME HORCAJUELO

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Ángel Giner

Zaragoza

La organización del Tour recortó en 30 kms la etapa debido a las altas temperaturas, y los ciclistas decidieron dar las gracias con su mejor regalo: la batalla. Pogacar se quedó al margen de un conflicto que abrieron ocho rebeldes de calidad. Había intereses por la etapa, por acceder al top ten de la general y por la clasificación por equipos. O quizá porque simplemente habían marcado en su agenda esta jornada de perfil rugoso del siempre indeseable macizo central.

El caso es que Mathieu Van del Poel, con un ataque demoledor. dejó el octeto en un cuarteto bien avenido, para que por detrás Ineos, Visma y Lidl, bien organizados, no les pudieran dar cianuro. Ninguno de los cuatro – Pidcok, Van der Poel, Johannessen y Baudin- se escondió. Los cuatro ofertaron un final de etapa delicioso, ganando la partida a los perros de presa ya citados, en un emocionante escenario más propio de una clásica belga que de una etapa de Tour.

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El Nietísimo, sin duda el más generoso en el esfuerzo, resolvió la llegada con otro ataque imposible de responder por Pidcok, en teoría más rápido, pero el desgaste había sido brutal. Y un gran detalle. En meta Pogacar, pese a ser grandes rivales en las clásicas, abrazó efusiva y sinceramente al nieto de Poulidor, que hizo grande otra dura jornada de asfalto licuado, cuyos tramos fueron corregidos por la organización, con un producto especial endurecedor, muy llamativo de color blanco.

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