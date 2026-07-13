La zaragozana Mapi León sigue los pasos de Alexia Putellas y ficha por en London City Lionesses

Mapi León ya es oficialmente 'leona'. La zaragozana ya posa con los colores del London City Lionesses y se convierte en el segundo fichaje estrella del conjunto británico. La exazulgrana llega casi de la mano que su antigua compañera y capitana en la ciudad condal, Alexia Putellas, tras ocho temporadas defendiendo el mismo escudo. Firma hasta verano de 2029 después de no renovar con el FC Barcelona, mismo desenlace que Salma Paralluelo, y tratará de hacer más grande los registros del club londinense, tanto en liga como en Europa.

La defensora de 31 años abandonó Zaragoza allá por el año 2013 para impulsar su carrera como futbolista en el RCD Espanyol y Atlético de Madrid entre los años 2014 y 2017, para justo en verano de ese año firmar por el Barça y ser la base de un equipo que ha hecho historia en el fútbol femenino.

264 partidos como blaugrana, 19 goles y 33 asistencias aun siendo central, y es que el dominio de este equipo ha sido incontestable durante la última década: siete títulos ligueros, cinco Copas de la Reina, cinco Supercopas de España y cuatro Women's Champions League, la última cosechada esta pasada temporada. A su palmarés se le puede añadir una Nations League con la Selección Española cosechada en diciembre de 2025.

Mapi León posando con la equipación de su nuevo club / London City Lionesses

Mapi León se ha ido, entiéndase la expresión, a tiempo y por la puerta grande: cuatro de cuatro títulos esta temporada, incluyendo esa Copa de Europa que se les escapó frente al Arsenal en la 24/25, a un país con gran cultura futbolística como lo es Inglaterra y con el cartel puesto de leyenda del club, algo que pocas exjugadoras del Barça pueden decir.

Habrá que ver si, además de Alexia, la acompañarán en el nuevo once del London City más excompañeras como Salma Paralluelo, otra estrella zaragozana que está en busca de equipo, aunque las últimas informaciones indican que tiene cierta preferencia por el PSG.

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En sus primeras declaraciones como jugadora del London City Lionesses, Mapi León explicó que sentía que había llegado el momento de afrontar un nuevo reto tras tantos años en España. "Quería ponerme a prueba en otro país, en otra liga y jugando un tipo de fútbol diferente", aseguró la zaragozana, que confía en seguir ampliando un palmarés envidiable en un proyecto que aspira a consolidarse entre los grandes del fútbol femenino inglés.