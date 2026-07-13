Natalia Chueca lo confirma: la plaza del Pilar repite como el escenario de las pantallas gigantes para ver a España

Contra Portugal el escenario de las pantallas gigantes fue el pabellón Príncipe Felipe, pero frente a Bélgica estaba ocupado por el concierto de Aitana, por lo que la fiesta se trasladó a la plaza del Pilar. Y visto el éxito que tuvo la cita, con miles y miles de espectadores que disfrutaron con la selección, el lugar para animar a la selección se repetirá este martes (21.00 horas) en el duelo frente a Francia de semifinales.

Lo anunció la alcaldesa Natalia Chueca en un vídeo grabado desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza y ataviada con la camiseta de España: "Las imágenes de la Plaza del Pilar del pasado viernes animando a la selección española han dado la vuelta al mundo, así que mañana martes volvemos a animar en un partido histórico ante Francia para que vuelvan a sentir la fuerza de Zaragoza y podamos llegar a la final", dijo.

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Además, la regidora anunció también que "estamos cambiando las pantallas para que no haya ninguna interferencia en la conexión y podamos ver aún mejor el partido". El motivo es que, en los minutos finales, hubo unos segundos de pantalla en negro por un fallo y casi los miles de aficionados de España se quedan sin ver el gol de Mikel Merino que le dio el triunfo a la selección.