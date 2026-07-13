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Natalia Chueca lo confirma: la plaza del Pilar repite como el escenario de las pantallas gigantes para ver a España

Además, anuncia que se cambian los paneles "para que no haya ninguna interferencia"

Así estaba la plaza del Pilar el pasado viernes.

Así estaba la plaza del Pilar el pasado viernes. / Laura Trives

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A. B. L.

Zaragoza

Contra Portugal el escenario de las pantallas gigantes fue el pabellón Príncipe Felipe, pero frente a Bélgica estaba ocupado por el concierto de Aitana, por lo que la fiesta se trasladó a la plaza del Pilar. Y visto el éxito que tuvo la cita, con miles y miles de espectadores que disfrutaron con la selección, el lugar para animar a la selección se repetirá este martes (21.00 horas) en el duelo frente a Francia de semifinales.

Lo anunció la alcaldesa Natalia Chueca en un vídeo grabado desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza y ataviada con la camiseta de España: "Las imágenes de la Plaza del Pilar del pasado viernes animando a la selección española han dado la vuelta al mundo, así que mañana martes volvemos a animar en un partido histórico ante Francia para que vuelvan a sentir la fuerza de Zaragoza y podamos llegar a la final", dijo.

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Además, la regidora anunció también que "estamos cambiando las pantallas para que no haya ninguna interferencia en la conexión y podamos ver aún mejor el partido". El motivo es que, en los minutos finales, hubo unos segundos de pantalla en negro por un fallo y casi los miles de aficionados de España se quedan sin ver el gol de Mikel Merino que le dio el triunfo a la selección.

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