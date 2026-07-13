Pogacar alcanza este martes a Induráin en días de amarillo en el Tour

Tadej Pogacar igualará este martes con 60 veces el número de días vistiendo el jersey amarillo del Tour que tiene Miguel Induráin, un récord que lo situará en el podio de la ronda francesa lo que refuerza ya su estatus de gran estrella de este deporte.

El fenómeno esloveno se colocó por primera vez el jersey amarillo el sábado 19 de septiembre de 2020 en la histórica cronoescalada a La Planche des Belles Filles donde contra pronóstico batió a su compatriota Primoz Roglic y le arrebató la primera posición en la clasificación general del Tour. Quedaba sólo un día para llegar a París. Volvió a vestir de amarillo en 2021, cuando logró la segunda victoria en los Campos Elíseos. En 2022 se colocó la prenda durante cinco días en su derrota ante Jonas Vingegaard, mientras que en 2023 no la lució ni un día ya que dominó la prueba totalmente su oponente danés desde que alcanzó el liderato del Tour en la sexta plaza, tal como está haciendo este año la estrella eslovena.

El Tour descansa este lunes en el Macizo Central a la espera este martes de la gran etapa en esta cordillera francesa, que coincidirá con la Fiesta Nacional Francesa, en el día que tradicionalmente más espectadores acuden a la ruta de la prueba. Este año, curiosamente, la actividad deportiva en Francia se refuerza, aparte del Tour, con el duelo entre franceses y españoles en las semifinales de la Copa del Mundo de fútbol.

Pogacar con Del Toro, el domingo, en la meta del Tour. / ASO / TOMAS MAHEUX

Pogacar partirá sabiendo que el domingo alcanzó con 59 días la cifra que tiene Chris Froome, que este año ha regresado al Tour, aunque lo ha hecho como miembro destacado del equipo de relaciones públicas de Skoda, la marca automovilística que patrocina la prueba. El ya excorredor británico aprovechó la salida de Barcelona para anunciar oficialmente a los 41 años la retirada profesional, aunque de hecho esta temporada no había encontrado equipo.

Si no hay ningún contratiempo, el miércoles, en una etapa de trazado llano que acaba en la ciudad de Nevers, en la Borgoña, superará a Induráin y lo desplazará del podio amarillo del Tour donde figura en una primera posición de difícil alcance Eddy Merckx con 111 veces. En segundo lugar se sitúa Bernard Hinault que vistió de amarillo 79 ocasiones.

Cerca de Hinault

Si Pogacar gana el Tour y mantiene el amarillo todos los días el domingo 26 de julio paseará la prenda por los Campos Elíseos por 71 vez. Por lo tanto, el año que viene estará en disposición de igualar y superar a Hinault. Para arrebatar el oro como amarillo a Merckx debería lucir el jersey prácticamente dos Tours enteros.

Pogacar y los compañeros de su equipo, el sábado, camino de Bergerac. / ASO / CHARLY LÓPEZ

Sin embargo, hay que tener en cuenta una consideración. Merckx, realmente, estuvo 96 días y no 111 con el jersey amarillo, porque en aquella época se disputaban etapas de doble sector en un mismo día lo que incrementó la cifra del ‘Caníbal’ con la camiseta puesta. Actualmente, los segundos sectores están prohibidos oficialmente.

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Esta segunda semana de competición empieza el martes con la principal etapa en el Macizo Central. Miércoles y jueves habrá dos etapas de trazado llano en la Borgoña, para adentrarse viernes y sábado en los Vosgos -el primero de los dos días se asciende el famoso Balón de Alsacia-. El domingo se cierra la segunda parte del Tour con la disputa de una etapa súper de montaña con la ascensión final al Plateau de Solaison, que se presenta en la prueba después de superarse este año en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes, la nueva denominación del Dauphiné, donde ganó el mexicano Isaac del Toro por delante de Juan Ayuso.