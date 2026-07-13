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El Wanapix apuntala su regreso a Primera con el fichaje del brasileño Igor Martins 'Xuxu': "Llevábamos siguiéndole desde hace varias temporadas""

El cierre de 28 años, un viejo deseo del técnico Jorge Palos, llega a Zaragoza para aportar equilibrio, polivalencia y experiencia internacional al proyecto aragonés: "Puede que no sea el jugador más espectacular de puertas para fuera, pero va a ser muy importante"

Igor Martins &quot;Xuxu&quot; en la publicación sobre su fichaje por el Wanapix

Igor Martins "Xuxu" en la publicación sobre su fichaje por el Wanapix / X

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Wanapix Sala 10 sigue dando forma a su plantilla para el regreso a la ahora denominada Liga Prime Futsal, con la incorporación del brasileño Igor Martins Xuxu, un cierre con experiencia internacional que llega para reforzar una posición clave en el equipo de Jorge Palos. "Es el tipo de cierre que nos gusta. Tiene capacidad para defender a los pivots, pero también para participar mucho en ataque", señala el técnico en el comunidcado del club que anuncia el fichaje.

A sus 28 años, Xuxu aterriza en Zaragoza después de competir en algunas de las ligas más exigentes del fútbol sala europeo. "Es un jugador al que llevamos siguiendo varias temporadas, desde que estaba en Kairat. De hecho, ya estuvimos muy cerca de incorporarlo entonces, pero al final no pudo ser", apunta el técnico. El AFC Kairat Almaty de Kazajistán fue el club al que dio el salto desde el CR Vasco de Gama de Brasil en marzo de 2022.

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Es un jugador con personalidad, lectura del juego y capacidad para aportar mucho más de lo que reflejan las estadísticas. "Hace mejores a los compañeros. Es un grandísimo armador, entiende muy bien el juego y puede participar en muchas situaciones ofensivas que encajan con nuestra idea", destaca Palos, quien pone en valor su polivalencia. "Puede que no sea el jugador más espectacular de puertas para fuera, pero de puertas para dentro va a ser muy importante. Es de esos futbolistas que ayudan a que todo funcione mejor", se deshace en elogios el técnico.

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