En directo | La plaza del Pilar vibra con el España-Francia: "Cero miedo a Mbappé"

Un partido en competición internacional siempre se vive a flor de piel. La plaza del Pilar repite como escenario de las pantallas, esta vez dos en lugar de tres, pero se nota diferencia en el ambiente respecto al pasado viernes. Si bien había nerviosismo en el España-Bélgica del pasado viernes, no llegaba a las cotas de este martes. No es lo mismo perder en cuartos de final frente al país flamenco que en semifinales contra los galos. La proximidad a la gran cita del domingo 19 de julio, nada más y nada menos que una final mundialista, y sobre todo la rivalidad con el país vecino, agudizada en la capital maña (que se lo digan a María Agustín o José Palafox, por no mencionar a la Virgen del Pilar que ya ha dicho en numerosas ocasiones "que no quiere ser francesa"), hace que las uñas de algunos aficionados sufran más de lo normal.

En imágenes | Zaragoza espera en la plaza del Pilar el inicio del España-Francia / Laura Trives

El gusano metálico escupe una marea blanca y roja, la segunda equipación tiene más éxito, el resto de colores son secundarios. Una señal vial provisional en calle Alfonso I de prohibido el paso con la franja horizontal amarilla se asemeja a la bandera española. "Hasta las señales van con nosotros, esto sí que es una señal", pensarán algunos. Unos repiten: "Ya estuvimos contra Bélgica, nos encantó el ambiente y teníamos que volver", dice una chica rubia con pendientes de oro y la bandera rojigualda a sus hombros; otros se estrenan: "El otro día lo vimos en casa, pero, ¿has visto el ambiente? Esto hay que vivirlo y disfrutarlo", cuenta un joven de gafas y con la bandera atada a la cintura.

El rival en frente es duro, pero la afición zaragozana no le teme a nada: "Cero miedo", asevera un asistente con la cara entera pintada de rojo y amarillo, "Menos diez de miedo", le segunda su acompañante. Otros optan por fórmulas no tan contundentes: "Un poco", reconoce una aficionada con un abanico rojo y la primera equipación; "Miedo nunca, pero respeto, sí", contesta otro con la camiseta de la Eurocopa de 2008.