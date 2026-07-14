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Francia-España, en directo | De la Fuente vuelve a dejar a Pedri en el banquillo

Fabián vuelve ganarle el sitio al centrocampista del FC Barcelona en las semifinales del Mundial

Los delanteros Lamine Yamal y Kylian Mbappé, durante el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 España-Francia.

Los delanteros Lamine Yamal y Kylian Mbappé, durante el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 España-Francia.

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José Luis Escudero

Olaya González

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, mantiene el once que alineó ante Bélgica, en los cuartos de final, para la semifinal del Mundial en el estadio AT&T de Arlington frente a Francia. El técnico deja al barcelonista Pedri González en el banquillo por segundo encuentro consecutivo y mantiene a Fabián Ruiz en el centro del campo junto a Rodrigo Hernández y Dani Olmo.

Sigue en directo la actualidad y última hora del Francia-España.

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