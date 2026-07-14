Juan Dendarieta, el hombre detrás del vídeo a vista de dron de la plaza del Pilar durante el España-Bélgica: "Me enorgullece que salgan mis imágenes de Zaragoza en una televisión de Wisconsin"

"Las imágenes de la plaza del Pilar del pasado viernes animando a la selección española han dado la vuelta al mundo". Así ha empezado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el vídeo en el que ha confirmado que este martes volverán las pantallas al epicentro de la ciudad. Pero detrás del vídeo que se ha hecho viral y que ha llegado hasta Estados Unidos no está el Ayuntamiento de Zaragoza, sino el piloto de drones y socio de DendaDrones, Juan Dendarieta Serrano.

Imagen de la Plaza del Pilar durante el España-Bélgica de noche / DendaDrones

En cuanto el especialista audiovisual se enteró a través de las redes sociales de que iba a haber una pantalla gigante al aire libre en el epicentro de Zaragoza para ver el partido, pidió los permisos necesarios para volar. "Lo vi como una oportunidad única, por lo menos en la historia reciente, de ver la plaza del Pilar llena de gente animando a su selección".

En España, la ley no permite volar drones sobre aglomeraciones de gente por seguridad. En esta circunstancia, Dendarieta aprovechó el amplio espacio detrás de la pantalla, donde no había nadie para grabar los planos de la plaza desde ese punto. "Fue fortuito, pero fue lo mejor que pudo haber pasado", recuerda el piloto. De no ser así, hubiese tenido que volar desde azoteas de la calle Alfonso o desde detrás de murallas, donde se hubieran obtenido planos mucho más lejanos.

"La ubicación, la iluminación, la plaza, la basílica... todo estaba perfectamente ordenado, no hizo nada o muy poquito de viento y el atardecer fue muy bonito; el día acompañó bastante", señala. Se podría decir que los astros se alinearon. El especialista audiovisual llegó a su casa sobre las 00:00 horas, editó el vídeo y lo publicó en torno a la 01:00 h. Cuando se despertó pronto, por el calor, de repente vio que su vídeo se había hecho viral y que sus imágenes se habían emitido en una televisión en Wisconsin. "Me ha hecho mucha ilusión sobre todo que sea un vídeo de mi propia ciudad-confiesa-. Siento que estoy aportando mi granito de arena para que Zaragoza sea más conocida, popular, que venga la gente de turismo".

Noticias relacionadas

Instantánea de la plaza del Pilar durante los primeros minutos del España-Bélgica / DendaDrones

Además de darse cuenta del impacto de su vídeo tras despertar, Dendarieta recibió un mensaje del canal estadounidense Fox en el que la antena le proponía hacer lo mismo para el partido de semifinales de este martes. El técnico audiovisual ya cuenta con los permisos correspondientes para volar y grabar este martes, como hizo el viernes. Tan solo le queda cerrar la logística para emitir en directo las imágenes para Fox. Zaragoza a vista de pájaro llega a Estados Unidos.