Baloncesto
Aday Mara brilla en el mejor partido desde su aterrizaje en EE. UU.
14 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias fueron los números del aragonés, que se quedó muy cerca de su primera victoria en el Denver-Oklahoma (106-103)
Aday Mara ha vuelto a ser uno de los mejores jugadores de Oklahoma en el partido de esta madrugada contra los Denver Nuggets. El aragonés ha sumado 25 minutos en pista, en los que ha materializado 14 puntos, con un 100 % de efectividad en tiros de campo, 7 rebotes (4 defensivos y 3 ofensivos) y 6 asistencias. El pívot de 2,21 metros fue el tercer máximo anotador de su equipo, por detrás de Bennet Stirtz (22) y Payton Sandfort (19) y empatado con Josh Dix (14)
No obstante, estos números no han sido suficientes para sumar la primera victoria con Oklahoma, se ha quedado a tres puntos (106-103). Denver tomó la inciativa en el primer cuarto (31-22), desde entonces los Thunder nadaron a contracorriente para quedarse en la orilla de la remontada.
Mara sigue sumando minutos de calidad en la Summer League de Las Vegas, el torneo de verano por excelencia de la NBA. Su próxima y última cita en esta competición será este jueves 16 de julio a las 22:00 horas frente a los Dallas Mavericks de Sergio de Larrea. Quizá, sea este encuentro el de su primera victoria.
- Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
- Un incendio en las Cinco Villas obliga a evacuar tres pueblos de Zaragoza: 'Tiene un gran potencial de destrucción
- La presentación de A.GAIN como máximo accionista del Real Zaragoza y de Ander Herrera, en directo
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Marc, ganadero que movilizó su rebaño por el incendio en las Cinco Villas: 'Recorrimos 12 kilómetros en dos horas con 1.200 ovejas
- Guido Baroli, nuevo director general del Real Zaragoza: 'Las decisiones serán racionales y sostenidas en el tiempo, queremos que nos dejen ganarnos la credibilidad
- Los incendios de Peña Montañesa y de Jánovas, en Huesca, continúan activos en un día con ocho fuegos en Aragón
- El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados