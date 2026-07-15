Messi se vuelve eterno en Atlanta: dos asistencias para emular a Maradona

La última barrera que le quedaba a Messi en su deporte era eliminar a Inglaterra en un Mundial. Y con 39 años protagonizó una de las grandes exhibiciones de esta Copa del Mundo tras remontar en 10 minutos a una de las grandes favoritas con dos asistencias de genio. La pelota siempre al '10'.

Diego Armando Maradona lo hizo en el 86, tras la guerra de las Malvinas. Un partido y un contexto que hicieron que este encuentro se volviera aún más picante de lo que ya era. Casualmente, el resultado de los dos encuentros es el mismo. En el 86 con dos goles del Diego, en el 2026 con dos asistencias de Messi. Únicos.

Tres jugadores para intentar parar a uno de 39 años

Leo Messi tuvo una tremenda batalla con Jude Bellingham, Anthony Gordon y Djed Spence, los tres encargados de no dejar respirar al '10'. A pesar de tener a dos o tres jugadores siempre encima, Messi conseguía abrir huecos imposibles en la fuerte defensa inglesa.

La primera parte de ocho veces Balón de Oro fue complicada. Argentina salió a desestabilizar a Inglaterra con un juego duro y lo consiguió. Un estilo de juego donde Messi no se siente cómodo, pero peleó como el que más. Demostrando que este primer encuentro de su carrera ante Inglaterra era más que un partido de fútbol.

Inglaterra quiso encerrar a Messi / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Pero todo cambió en la segunda parte. El '10' se empezó a soltar y Argentina fue creciendo poco a poco. La selección que estaba sufriendo en el primer tiempo pasó a dominar el juego y tener las ocasiones más claras. Siempre pasando por las botas de Messi.

Aunque la exhibición de Leo Messi llegó tras el gol de Gordon. Inglaterra se encerró atrás y empezaron a regalarle la pelota a Argentina. Con Messi en el campo, eso podía ser una temeridad. El de Rosario se adueñó totalmente del encuentro. Con 39 años y los minutos que lleva jugados en esta Copa del Mundo, parecía ser el jugador más fresco del campo.

Dos regalos de Messi para ir a Nueva York

Aprovechando el espacio que le regaló Tuchel, Messi se convirtió en una máquina de regalar asistencias a sus compañeros. El '10' atraía rivales e inventaba. Así llegó el empate con un gran remate de Enzo desde la frontal. El golazo del jugador del Chelsea es innegable, pero fue Messi quien lo dejó solo llevándose a tres rivales a la presión.

Lautaro y Messi celebran la remontada de Argentina / WILL OLIVER / EFE

Las cosas se ponían tensas y Argentina sabía que era el momento de clavar el colmillo. Por tanto, como dice la canción: la pelota siempre al '10'. Y Messi nunca decepciona. El segundo tanto es una maravilla. Recordando al Messi de 20 años cuando jugaba de extremo, se marchó de su par y con la derecha puso un caramelo para que Lautaro rematara solo dentro de la portería.

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Maradona marcó dos goles para eliminar a Inglaterra en el 86; Messi dio dos asistencias para dar la vuelta en una eliminatoria que pintaba muy fea. Messi ya era eterno, pero ganar a Inglaterra en un Mundial con semejante exhibición lo eleva a unos altares nunca antes vistos en el mundo del fútbol.

Fuente: Sport