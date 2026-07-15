La SD Tarazona tampoco competirá la temporada que viene en Tercera: "Debido a la situación que atraviesa la entidad, no será posible formalizar la inscripción del primer equipo en Tercera RFEF"
El club lo ha hecho oficial a través de un comunicado en sus redes sociales en el que han anunciado que seguirán "trabajando con responsabilidad y transparencia para afrontar esta difícil situación"
Otro varapalo para la SD Tarazona. Tras el descenso deportivo a Segunda Federación y la relegación administrativa a Tercera por impagos, el club turiasonense ha anunciado este miércoles a través de un comunicado en sus redes sociales que el equipo tampoco saldrá en Tercera Federación. "Debido a la situación que atraviesa la entidad, no será posible formalizar la inscripción del primer equipo en Tercera RFEF para la temporada 2026/2027", reza la misiva.
Después de conocerse la trágica noticia del doble descenso, fuentes oficiales del equipo del Moncayo se mostraron confiantes en, o al menos con la idea de, salir a competir en la quinta categoría del fútbol nacional. Para ello, era necesario suscribir el 25 % de la deuda, tanto con la Federación Española de Fútbol como con la aragonesa, que ascendía a los 367.354,81 €, según el comunicado de resolución acerca de la ocupación de la plaza que dejaba libre el Tarazona en Segunda Federación. No obstante, no ha sido posible inscribir al equipo en Tercera RFEF.
Ante este nuevo escenario, esta vez, las fuentes oficiales del club han preferido no hacer declaraciones al respecto. "Somos plenamente conscientes del impacto que esta situación supone y del profundo dolor que nos causa a todos. Seguiremos trabajando con responsabilidad y transparencia para afrontar esta difícil situación. Gracias por estar siempre a nuestro lado", concluye el comunicado.
Por tanto, la Tercera RFEF aragonesa contará con los 18 equipos que estaban previstos cuando terminó la temporada 2025-26: Los 14 primeros clasificados, salvo el Calamocha, que subió directamente a Segunda Federación; El Deportivo Aragón y la SD Ejea, descendidos de esta última categoría; y la UD Fraga, el Brea y el Internacional Huesca, recién ascendidos desde la Regional Preferente.
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