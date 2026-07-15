Zaragoza reunirá a 200 parejas de 20 países en el FIP Promises 2026
Se trata de la mayor cita internacional de pádel base celebrada hasta la fecha en Aragón
El torneo de pádel el FIP Promises 2026, que se disputará del 17 al 19 de julio en Pádel Plaza Indoor, traerá por primera vez a la capital aragonesa una prueba oficial del circuito internacional de menores de la Federación Internacional de Pádel.
Zaragoza volverá así a convertirse este fin de semana en escaparate del mejor pádel internacional. La cita reunirá a 200 parejas de las categorías de menores, con jugadores de entre 8 y 18 años llegados desde numerosos países.
Será la primera vez en la historia que Zaragoza acoja una prueba del circuito FIP Promises, considerado el principal escaparate internacional del pádel base y el punto de encuentro donde compiten las futuras estrellas de este deporte.
Durante tres jornadas, las pistas de Pádel Plaza serán el escenario de cientos de encuentros protagonizados por algunas de las mejores promesas del pádel mundial. Un espectáculo deportivo que permitirá al público disfrutar muy de cerca del talento de los jugadores llamados a convertirse en referentes internacionales en los próximos años.
La celebración de este campeonato supone, además, un nuevo paso adelante para Pádel Plaza, que vuelve a situar a Zaragoza en el calendario de los grandes eventos deportivos. Tras la organización del recordado World Padel Tour Zaragoza Open 2018, el club recupera el protagonismo internacional acogiendo una competición oficial de la Federación Internacional de Pádel.
La organización destaca la importancia de que una ciudad como Zaragoza vuelva a recibir un evento de esta dimensión, tanto por su impacto deportivo como por la proyección turística y económica que supone la llegada de delegaciones, entrenadores, familiares y aficionados procedentes de diferentes países.
El evento cuenta con el apoyo de la Federación Aragonesa de Pádel, la Federación Española de Pádel, así como del Gobierno de Aragón. La entrada será completamente gratuita, ofreciendo una oportunidad excepcional para presenciar el presente y el futuro del pádel internacional.
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