El CD Teruel regresa a los entrenamientos con 16 efectivos

El CD Teruel comenzó su pretemporada con el primer entrenamiento en Pinilla, donde dieciséis jugadores se han puesto el mono, tras los reconocimientos médicos, para afrontar la que será la segunda temporada consecutiva del equipo turolense en Primera Federación.

En algo más de un mes los hombres de Kiko Ramírez debutarán en liga frente al Real Madrid Castilla en casa. Antes, la pretemporada iniciará con un exótico partido frente al Petro de Luanda (Angola) en Benasque. Seguidamente, recibirán a los filiales del Levante y el Castellón en casa el 4 y 8 de agosto, respectivamente. Más adelante, se desplazarán a Valencia para probarse con el Mestalla el 12, y a Huesca, el 16, único encuentro con un primer equipo. La última cita antes de que haya puntos en juego será en Pinilla frente al Villarreal B el 22 de agosto.