El CD Teruel regresa a los entrenamientos con 16 efectivos
Kiko Ramírez ha dirigido la primera sesión después de los reconocimientos médicos
El CD Teruel comenzó su pretemporada con el primer entrenamiento en Pinilla, donde dieciséis jugadores se han puesto el mono, tras los reconocimientos médicos, para afrontar la que será la segunda temporada consecutiva del equipo turolense en Primera Federación.
En algo más de un mes los hombres de Kiko Ramírez debutarán en liga frente al Real Madrid Castilla en casa. Antes, la pretemporada iniciará con un exótico partido frente al Petro de Luanda (Angola) en Benasque. Seguidamente, recibirán a los filiales del Levante y el Castellón en casa el 4 y 8 de agosto, respectivamente. Más adelante, se desplazarán a Valencia para probarse con el Mestalla el 12, y a Huesca, el 16, único encuentro con un primer equipo. La última cita antes de que haya puntos en juego será en Pinilla frente al Villarreal B el 22 de agosto.
- Así es el restaurante de Ander Herrera en pleno centro de Zaragoza: cocina tradicional, diseño moderno y alma zaragocista
- El centro comercial Plaza Park de Zaragoza desvela su oferta comercial: estas son las cuatro primeras tiendas que llegarán al complejo
- Un incendio en las Cinco Villas obliga a evacuar tres pueblos de Zaragoza: 'Tiene un gran potencial de destrucción
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- ¿Línea 2 del tranvía en Zaragoza? Natalia Chueca encarga un estudio para unir el eje este-oeste de la ciudad
- El refugio de Elena Rivera (33 años) en Zaragoza: un barrio familiar, vecinos de toda la vida y un edificio histórico
- El bar de Zaragoza que cerró a principios de verano en el mercado de San Miguel anuncia su reapertura: 'Volvemos con más fuerza y más ilusión
- Fin a la etapa de Mariano Aguilar en el Real Zaragoza: el vuelco en el consejo de administración será casi total