LA OPINIÓN DE ÁNGEL GINER
Plenitud de fuerza
El mundo de los esprinters es un mundo especial. Nacidos para matar, están dispuestos también para morir -metafóricamente, claro- que es tanto como decir estar preparados para la caída, la montonera y el desastre total. El llegador tiene alma de kamikaze porque una vez que entra en ese territorio del esfuerzo máximo ya no puede salir. No tiene vía de escape.
Hay que terminar el momento culminante de la carrera con una capacidad infinita de superar el insoportable dolor que proviene del ácido láctico que impregna sus músculos. El llegador tiene también sus cómplices. Son los lanzadores, otros seres igualmente irrespetuosos con el destino y con la vida, que remolcan a su rey hasta dejarlo a un tiro de piedra de una raya blanca transversal llamada meta, para que en su cercanía se bata hasta la extenuación como un gladiador, contra todos sus rivales, otros individuos igualmente carentes de sensibilidad por la vida.
En ese duelo solamente recibe el honor y la gloria uno. Tim Merlier, el belga que declaró su amor a la bicicleta compitiendo en ciclocros, es un aventajado luchador de la arena. Está en forma. Cuando un esprinter goza de esa plenitud de fuerza, se convierte en un ser superior.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es el restaurante de Ander Herrera en pleno centro de Zaragoza: cocina tradicional, diseño moderno y alma zaragocista
- El centro comercial Plaza Park de Zaragoza desvela su oferta comercial: estas son las cuatro primeras tiendas que llegarán al complejo
- Un incendio en las Cinco Villas obliga a evacuar tres pueblos de Zaragoza: 'Tiene un gran potencial de destrucción
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- ¿Línea 2 del tranvía en Zaragoza? Natalia Chueca encarga un estudio para unir el eje este-oeste de la ciudad
- El refugio de Elena Rivera (33 años) en Zaragoza: un barrio familiar, vecinos de toda la vida y un edificio histórico
- El bar de Zaragoza que cerró a principios de verano en el mercado de San Miguel anuncia su reapertura: 'Volvemos con más fuerza y más ilusión
- Fin a la etapa de Mariano Aguilar en el Real Zaragoza: el vuelco en el consejo de administración será casi total