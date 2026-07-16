Una tormenta eléctrica obliga a modificar el recorrido del Kilómetro Vertical del Aneto-Posets

El KV Aneto-Posets ha tenido que modificar su desarrollo este jueves debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en la zona. Poco después de la salida de los primeros participantes desde Llanos del Hospital, una tormenta con fuerte aparato eléctrico -coincidiendo con la activación de la alerta naranja- ha obligado a la organización del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets (GTTAP) a detener la prueba.

Una vez que la tormenta ha remitido y las condiciones han permitido retomar la actividad, los corredores han podido volver a tomar la salida, aunque esta vez sobre un recorrido reducido. La meta se ha establecido finalmente en el punto de avituallamiento previsto en la Casa Cabellut, tras 3,2 km y 600 m positivos, evitando ascender a la cima del Pico Salvaguardia (2.736 m).

Dado que algunos participantes se habían visto afectados por la interrupción de la prueba, la organización ha decidido no celebrar los podios oficiales. A pesar de ello, las clasificaciones de la prueba están disponibles para su consulta y reflejan los tiempos registrados por los participantes en el recorrido finalmente disputado.

Eva Sierras en el KV Aneto Posets 2026. / Susana Girón

El más rápido, repitiendo su triunfo de 2025, ha sido Mario Prades Castillo (25:07). "Ha sido una carrera con algo de incertidumbre, debido a la situación meteorológica, aunque cuando hemos salido ya había pasado completamente la tormenta. En el primer tramo he conseguido pegarme a Iván y al final he visto que tenía un punto más y he apretado. Como era más corto que el año pasado, hemos ido a tope", ha explicado el turolense. El segundo mejor tiempo ha sido para Álvaro Osanz Laborda (26:03) y el tercero para el propio Iván Calvo Vigara (26:41).

Entre las chicas, Eva Sierras Codina (33:46) ha sido la más veloz en llegar a la nueva meta, seguida de Patricia Villanueva Baselga (35:36) y de María de la Torre Celades (36:16). "Aunque había venido de vacaciones, era mi primera vez compitiendo por aquí, así que estoy contentísima. A pesar de la reducción del recorrido, he continuado por mi cuenta hasta arriba y me ha parecido un trazado increíble. Espero poder volver el año que viene para hacerlo completo", ha apuntado la vencedora, que viene desde Elda (Alicante) con un numeroso grupo de compañeros de su club.

Mario Prades en el KV Aneto-Posets 2026. / Javier Barahona

La categoría cadete, cuyo recorrido ya finalizaba en el citado avituallamiento, sí ha podido celebrarse sin afecciones por la incidencia meteorológica y Mateo Santolaria Mustafá (27:36) y Telma López Mendez (39:01) se han proclamado los cadetes vencedores.

La organización del GTTAP ha agradecido la comprensión de corredores, voluntarios y acompañantes ante una decisión adoptada con un único objetivo: garantizar la seguridad de todos los participantes.

La fiesta del trail running sigue en Benasque

A pesar de las dificultades, con el Kilómetro Vertical se ha subido el telón a la decimotercera del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets (GTTAP). A partir de ahora la atención se desplaza a la localidad de Benasque donde a lo largo de todo el fin de semana irán desfilando los casi 4.000 inscritos del evento, sus acompañantes y los aficionados, que suman una previsión de 15.000 visitantes.

Antes de seguir con la competición, esta misma noche llegará la quinta edición del Pirineos Mountain Film Festival a la plaza Llausia de la localidad, con la proyección de cortometrajes y documentales de montaña, aventura y naturaleza.

Tras una jornada de viernes, en la que la mayoría de corredores recogerán sus dorsales, visitarán la feria de marcas en el polideportivo municipal o participarán en las diferentes actividades complementarias propuestas, a medianoche llegará uno de los momentos más esperados: la salida de la prueba reina, con sus 105 km y 6.760 m positivos.

Una participante del KV Aneto Posets 2026. / Susana Girón

Ya el sábado por la mañana, será el turno de la Vuelta al Aneto, con 55 km y 3.630 m positivos, que partirá a las 07:00 horas. Una hora después, a las 08:00, se dará el pistoletazo de salida para el Maratón de las Tucas, de 42 km y 2.500 m positivos. Por su parte, las carreras infantiles Peque Aneto tendrán lugar a partir de las 10:00 horas por las calles de la localidad pirenaica.

Como es habitual, el domingo será el turno de las dos pruebas más rápidas, la Vuelta a Cerler, con sus 27,6 km y 1.340 m positivos, y la Vuelta al Molino, de 9,6 km y 435 m positivos.