La Universidad de Zaragoza licita por 6,7 millones la renovación integral de las instalaciones deportivas del Campus San Francisco

La Universidad de Zaragoza ha dado luz verde al proceso de licitación para la reforma y ampliación de las instalaciones del Servicio de Actividades Deportivas, situadas en el Campus San Francisco. Con una inversión prevista de 6.781.308,58 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, esta actuación pretende transformar por completo un espacio que no experimentaba una renovación integral desde el año 1982.

El objetivo fundamental de esta intervención en la parcela de más de 27.000 metros cuadrados es mejorar la seguridad, la funcionalidad y la capacidad de uso de las principales instalaciones deportivas del campus. El nuevo diseño del complejo deportivo se organizará en zonas claramente diferenciadas para optimizar el espacio y mejorar la experiencia de los usuarios.

Por un lado, se habilitará un campo polivalente, con un gran terreno de juego destinado a la práctica de fútbol 11 y rugby, con la versatilidad de poder configurarse de forma transversal como dos campos de fútbol 7. Además, se dispondrá de un espacio cubierto de 2.115 metros cuadrados que albergará un total de cinco pistas de pádel.

Por el otro, el edificio principal y la zona social. Se construirá un inmueble de acceso de 1.749 metros cuadrados que centralizará el control y la gestión del complejo. Albergará nuevos vestuarios para fútbol, rugby y pádel, espacios reservados para árbitros y control de dopaje, almacenes, aseos y dependencias administrativas. En la planta superior se situará el salón social y las zonas de público, con graderíos orientados tanto al campo exterior como a las pistas de pádel. Además de estas áreas, se ha reservado una zona para la creación de un huerto urbano y se mantiene disponible un espacio libre para la posible edificación de un segundo pabellón polideportivo a largo plazo.

La sostenibilidad constituye uno de los pilares principales de esta remodelación. El edificio principal contará con una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo compuesta por 72 paneles, lo que cubrirá una parte muy relevante del consumo eléctrico diurno. Asimismo, la climatización y el agua caliente sanitaria se apoyarán en sistemas eléctricos de alta eficiencia como bombas de calor aerotérmicas y recuperadores de calor en la ventilación. Todo el complejo estará monitorizado por sistemas de seguimiento y gestión energética para controlar el rendimiento de los equipos y detectar cualquier desviación en los consumos.