Una agencia de viajes de Zaragoza lanza una oferta para ir a la final del Mundial y se agota en 48 horas: "Hay lista de espera"

La victoria de la Selección Española el pasado martes ante Francia que le dio el pase a la final del Mundial despertó la euforia en los españoles. Desde ese momento, las agencias de viajes se pusieron manos a la obra para ofertar viajes express a Nueva York y les ha salido bien.

En Zaragoza, la agencia Halcón Viajes ha sacado un paquete turístico que se ha agotado en apenas 48 horas. Incluye viajar a la ciudad estadounidense y entrada para ver el partido, así como transporte y asistencia incluida por 8.900 euros. La salida es de Madrid el día 19 y la vuelta a España al día siguiente.

El viaje completo para acompañar a los de Luis de la Fuente durará poco más de 24 horas, pero a pesar del largo trayecto no ha tardado en agotarse en la capital aragonesa, según asegura a este diario la jefa de zona de la agencia en Zaragoza: "La gente al principio dudaba por el precio, pero se dieron cuenta de que es lo que cuesta una experiencia así y no han durado nada las plazas. Hay lista de espera".

El programa ofrecido por la agencia de viajes no oferta el alojamiento a causa del poco tiempo de margen que hay para recuperar el sueño y hacerse al huso horario neoyorquino, ya que el vuelo chárter de ida y vuelta despega tanto de Madrid como de Nueva York a primera hora.

En cualquier caso, este paquete ofrece al aficionado la tranquilidad de no tener que buscar los vuelos, ni entradas de reventa, alojamiento o desplazamiento hasta el MetLife Stadium, de manera que su única preocupación será ver el partido en el que España puede alzarse como campeona del mundo por segunda vez.

Halcón Viajes es socio patrocinador de la Selección Española, por lo que con esta oferta busca ofrecer un viaje completo por un precio inferior al que se venden actualmente las localidades para asistir al encuentro histórico contra la actual campeona del mundo, Argentina.