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La final del Mundial, una nueva cita para apoyar a la selección en la plaza del Pilar

La cita es este domingo a las 21.00 horas

Zaragoza celebra el primer gol de Oyarzabal en el España-Francia

Zaragoza celebra el primer gol de Oyarzabal en el España-Francia / LAURA TRIVES

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La plaza del Pilar de Zaragoza volverá a convertirse este domingo en el gran punto de encuentro para apoyar a la selección española en la final del Mundial de fútbol ante Argentina, para lo que el ayuntamiento instalará de nuevo tres pantallas gigantes para seguir el partido, que comenzará a las 21.00 horas.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha explicado que se instalará una pantalla principal y dos auxiliares para que miles de aficionados puedan disfrutar juntos del encuentro, y ha avanzado que se reforzará el carácter inclusivo del dispositivo con una zona reservada para personas con movilidad reducida.

La previa contará con animación musical a cargo del DJ Eddy Charlez y el 'speaker' David Aso, y como principal novedad respecto a las anteriores retransmisiones, con la actuación en directo del grupo zaragozano Modelo.

Cartel anunciador del Ayuntamiento de Zaragoza.

Cartel anunciador del Ayuntamiento de Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

El dispositivo, en el que se implicarán los servicios municipales de Cultura, Infraestructuras, Limpieza, Movilidad, Policía Local y Bomberos, incluirá un plan especial de movilidad ante la previsión de gran afluencia de público.

Así, a partir de las 17.00 horas los tranvías incorporarán unidades dobles y el autobús urbano reforzará su servicio con vehículos articulados en ese tramo horario, según han informado fuentes municipales.

Si al finalizar el partido la Policía Local lo considera necesario, se cortará el tráfico en Don Jaime, plaza España, Independencia y Echegaray y Caballero, y el tranvía funcionará en bucle desde César Augusto hacia Parque Goya y desde Gran Vía hacia Valdespartera.

El consistorio instalará también baños portátiles, autorizará servicio de barra en el exterior a los bares de la zona y reforzará la limpieza, con baldeo previo del pavimento, 15 contenedores de residuos en el perímetro y un dispositivo especial de limpieza nocturna tras el partido.

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Esta será la cuarta gran retransmisión organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza durante este Mundial, tras reunir a más de 5.000 personas en octavos ante Portugal en el pabellón Príncipe Felipe y, ya en la plaza del Pilar, a más de 9.000 en cuartos ante Bélgica y más de 10.600 en la semifinal ante Francia.

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