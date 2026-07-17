Vacaciones anticipadas para Aday Mara: el aragonés no fue convocado en el último partido de la Summer League en Las Vegas

Aday Mara no jugó ni un solo minuto, de hecho no estuvo ni entre los 14 seleccionados, del último partido de Oklahoma en la Summer League de Las Vegas. En un partido en el que no se jugaban nada, el equipo del trueno volvió a caer (no ha ganado ni un partido en los dos torneos veraniegos) frenta a los Dallas Mavericks de Sergio de Larrea y los hermanos Díaz Graham por 87 a 97.

Una decisión técnica que no es del todo extraña. Las franquicias tienden a reservar a algunos de los jugadores disponibles más destacados en la última cita de este tipo de torneos para evitar imprevistos físicos. De hecho, el pívot tampoco participó en el último enfrentamiento de la Liga de Verano de Salt Lake. Mara ha ido de menos a más en sus tres apariciones en Las Vegas. El comienzo fue duro frente a los Lakers donde tan solo anotó 3 puntos, pero demostró su implicación en la pintura capturando 7 rebotes. Contra Golden State Warriors, rozó el doble-doble con 10 puntos y 9 rebotes, mientras que ante los Denver Nuggets el aragonés sumó 14 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias en su partido más completo y en el que más cerca estuvo de la victoria. se quedó Oklahoma a tan solo 3 puntos.

A partir de ahora, Aday Mara trabajará en el gimnasio para ponerse a punto físicamente para finales de septiembre, cuando empezará el Training Camp, ya con el róster principal, de cara a los famosos partidos de pretemporada en los que el flamante campeón de la NCAA tendrá que buscarse un hueco en la rotación de la zona interior de Oklahoma