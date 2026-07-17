La Zaragoza albiceleste también tendrá su espacio este domingo en la final: Habrá banderazo argentino

En la ciudad de Zaragoza residen aproximadamente 3.000 personas con nacionalidad argentina. En total, son menos de un tercio del número de personas que asistieron a ver el España-Francia en la plaza del Pilar, lo que no ha impedido que se haya organizado un banderazo argentino en las horas previas a la final del Mundial. A través de la cuenta de Instagram @argentinosenzaragoza, se ha hecho un llamamiento a las personas originarias del país del río de la Plata residentes en la capital maña a acudir al parque Macanaz a las 19:00 a "alentar a la selección".

En un primer lugar, se habían citado al lado de La Seo a esa misma hora, pero al coincidir con el inicio de la fiesta de la pantalla gigante en la plaza del Pilar, la organización ha cambiado de planes. "Trae tu bandera, camiseta, el bombo y tus ganas de alentar", animan. Conscientes de que juegan contra el país que les "aloja y abre las puertas todos los días", hacen un llamamiento a que no haya ningún tipo de altercado: "Nuestra mejor gambeta tiene que ser juntarse desde la alegría y el respeto. ¡Que sea una fiesta del fútbol", alientan.

Anteriormente, se han reunido en un establecimiento cercano al parque para seguir el camino de su selección hasta la final. "¡Corre la voz y compartilo!", concluyen.