La Gran Trail Aneto-Posets 2026 invade Benasque

La prueba reina del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets ya está en marcha. Por delante, 105 kilómetros y 6.750 metros de desnivel positivo en un espectacular recorrido que circunvala los dos macizos más altos de los Pirineos. La gran ultratrail ha tomado la salida a las 00:00 horas desde Benasque (Huesca), con un total de 327 corredores en liza, de los cuales 28 son mujeres. Su desafío es completar un exigente viaje a pie alrededor del Aneto y el Posets, una aventura que pondrá a prueba su resistencia física y mental.

Cientos de personas se han congregado en la avenida de los Tilos para despedir a los participantes. Iluminados únicamente por la luz de sus frontales, los corredores ya avanzan formando una larga serpiente de luz que se adentra en la oscuridad de las montañas.

Portan un geolocalizador que informa en tiempo real de su ubicación y contarán con el apoyo de los puntos de control y avituallamientos, defendidos por un gran equipo de voluntarios. La organización prevé que los primeros clasificados alcancen la meta durante la tarde del sábado, alrededor de las 16:00 horas. Sin embargo, muchos participantes tendrán que afrontar una segunda noche en carrera antes de completar el recorrido. La línea de meta permanecerá abierta hasta las 14:00 horas del domingo, tras un máximo de 38 horas de competición.

Por el momento, Pablo Bautista y Leire Fernández revalidaron sus victorias esta mañana en la Maratón de las Tucas 2026, la prueba de 42 km y 2.500 m positivos del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets. Llegaban como favoritos, con la presión de ser los últimos vencedores de esta impresionante carrera a faldas del Posets, y demostraron que están un punto por encima del resto, defendiendo su corona en una mañana hermosa pero muy calurosa. A las 08:00 horas partieron los 938 participantes desde la Avenida de los Tilos de Benasque.

El recorrido rodea las Tucas de Ixeia (2.840 m), pasando por lugares tan emblemáticos como los ibones de Batisielles, la cascada de la Espigantosa o el pueblo de Cerler. La salida fue rápida, pasando en tiempos de récord en el primer puesto de control en el refugio de Estós (km 12,4). Sin embargo, la temperatura fue creciendo con la jornada y la subida hasta el collado de la Plana (km 20,5), ecuador y punto más alto del trazado con 2.702 m de altitud, se hizo dura. Bautista, que había arrancado liderando la prueba, fue superado por el turolense Germán Castel en la bajada a Eriste (km 32,9), pero su dominio se terminó en la última subida al Molino de Cerler (km 37,7), donde el murciano llegó con las piernas y apretó hasta proclamarse de nuevo campeón con un tiempo de 4:34:56.

“Estoy muy contento porque he tenido una temporada muy difícil, con muchos problemas, pero en este recorrido que tanto me gusta he recuperado las buenas sensaciones”, ha apuntado el corredor del equipo Joma Trail, que se ha quedado a 10 minutos de su propio récord (4:24:17). Enseguida cruzó la meta Castel (4:38:21), mientras que el promesa Javier Vives Barreda (4:40:56) no perdió comba en toda la carrera hasta subirse al tercer cajón del podio. Alberto Lasobras Llera (4:46:10) y Leonardo Gil Saura (4:50:38) cerraron el top5.

Si la prueba masculina fue una oda a la igualdad, la femenina tuvo una dueña y señora desde el principio hasta el fin, la grandísima Leire Fernández Abete. La guipuzcoana lideró la carrera sin mirar atrás, ampliando su ventaja en cada punto de control que atravesaba. Paró el cronómetro tras 5:35:51. “Siempre nos han dicho que para vencer al miedo tenemos que ser valientes. Es mentira. El miedo se vence con amor y gracias a todo el que he recibido en estas montañas he podido llegar a la meta”, ha reflexionado la campeona de España de Carreras por montaña 2025. Sí que hubo pelea por la segunda posición, con Anayet Gracia Campo (6:17:08) y Silvia García Orgiles (6:18:10) realizando un ejercicio progresivo y corriendo prácticamente juntas durante toda la segunda mitad de la prueba.

Finalmente, solo un minuto les ha separado bajo los arcos de llegada. La cuarta posición ha sido para Iris Jordán Martín (6:26:34), chef con estrella Michelín en el cercano pueblo de Anciles, y la quinta para Laura Aparicio Galve (6:26:49). El récord femenino seguirá, por tanto, en manos de Anna Comet (5:16:25).