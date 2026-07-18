De Illueca a Nueva York por suerte y por la selección: "Vivir un España-Argentina en la final de un Mundial y en una ciudad así... no se puede pedir más"

5.920 kilómetros es la distancia en línea recta que separa Illueca de Nueva York. Ya no es la distancia, es que son dos mundos tan distintos que cuesta relacionarnos entre ellos. Pero, en cuestión de horas, será Pedro Sancho el que una esos dos puntos con un solo objetivo: “Traernos la copa a casa”

Y es que el aragonés, hasta hace unos meses presidente del Illueca y ahora ayudando a la nueva directiva, ha sido el afortunado por el sorteo de la Real Federación Aragonesa de Fútbol y tendrá el privilegio de vivir en directo la final del Mundial entre España y Argentina. Todo gracias a un sorteo entre los equipos aragoneses de Tercera en el que Sancho tenía una fe ciega. “No sé por qué, pero pensaba que me iba a tocar. Tenía un presentimiento”, asegura. No lo tendría tanto porque la noticia de que había sido el agraciado para ver el que muchos piensan que es el partido del siglo le ha pillado sin el pasaporte en regla. “He tenido que correr para llegar a todos los trámites, pero ya tengo todo en orden para viajar”, confiesa.

Va a ser la primera vez que Pedro cruce el charco, pero no la primera que anima a la selección en una final. “Estuve en la Eurocopa de Viena en 2008. Después de las semifinales, me ‘calenté’, con un amigo y dijimos de ir, y allí nos plantamos”, rememora. Ahora, el destino y la entidad del partido es todavía mayor. “Una final de un Mundial, que sea un España-Argentina y que, además, sea en Nueva York…creo que no se puede pedir más, es lo máximo”, reflexiona el aragonés.

Superioridad española

Ya que una fantasía como esa se va a cumplir, Sancho no imagina otro escenario que la victoria de España. “Argentina y Messi dan un poco de respeto, pero creo que vamos a ganar. Somos superiores. Un 3-0 veo”, sostiene. “La clave es quitarles el balón, como hicimos con Francia. Si no la ‘huelen’ y Messi está siempre lejos de la portería, no van a poder hacer nada contra nosotros”, explica ya como si estuviera en las gradas del estadio de Nueva York.

Hace apenas pocas horas que se enteró de que era el afortunado del sorteo y él tampoco tendrá mucha capacidad de elección (“yo voy a lo que me manden”, dice), pero ya que va a pisar suelo americano por primera vez, a Pedro le gustaría aprovechar un poco más las pocas horas que va a estar en Nueva York. “Llegamos justos, pero le voy a pedir al conductor del autobús que al menos nos dé una vuelta por la ciudad y así la vemos. Pero los tiempos son los que son”, señala, sabiendo que la misión a la que va a Estados Unidos poco tiene que ver con el turismo.

No obstante, su confianza en la selección hace que, a la vuelta del viaje soñado, tenga otra idea en la cabeza. “Cuando lleguemos a Madrid sí que espero que nos podamos quedar para disfrutar de la celebración”, confía. Gane o pierda la selección, nadie le podrá quitar lo bailao a un illuecano que, sin esperarlo, va a hacer el viaje que desearía España entera: “Esta historia tiene que acabar bien”, subraya. Que así sea.