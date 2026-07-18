El pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza tendrá un nuevo videomarcador de última generación

El pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza tendrá un nuevo videomarcador en el centro de la pista. El Consejo de Administración de la sociedad Zaragoza Deporte ha aprobado los pliegos de condiciones para la contratación del suministro, instalación y puesta en marcha del nuevo equipamiento, con un presupuesto base de licitación de 257.500 euros (IVA no incluido), tal y como ha anunciado el consistorio este sábado.

Este nuevo videomarcador sustituirá al actual, que fue instalado en 2012 por Zaragoza Deporte y el Basket Zaragoza 2002, que firmó un contrato para su explotación durante ocho años. En ese caso, el club desembolsó 162.594 euros, amortizados en seis años a razón de 27.099 euros por temporada. Ahora la inversión correrá a cargo del Ayuntamiento de Zaragoza. El nuevo "incorporará las últimas tecnologías para ofrecer una mayor calidad de imagen, una gestión más avanzada de los contenidos audiovisuales y una mejor integración con el resto de equipamientos del recinto", señala la nota oficial.

Se trata de una actuación más para modernizar la instalación municipal inaugurada en 1990. Después de instalar el videomarcador en 2012 se cambiaron también los cubos que marcan la posesión en los partidos de baloncesto, la publicidad estática aparece también en pantallas LED y en 2021 se modernizaron los cuatro marcadores que cuelgan en cada una de las esquinas del recinto, sustituyendo los antiguos por cuatro unidades de pantallas led de alta resolución en los que el consistorio invirtió 182.000 euros.

Se trata de un nuevo anuncio de mejora para el polideportivo de referencia de la capital aragonesa, después de que este mismo mes de julio el Ayuntamiento haya iniciado el proceso para renovar tanto la pista central como la auxiliar del pabellón Príncipe Felipe, un procedimiento abierto con un presupuesto base de licitación de 269.000 euros y con un plazo máximo de ejecución de 12 semanas desde su adjudicación, si bien las empresas contratadas pueden mejorar estos plazos.

El pabellón Príncipe Felipe fue inaugurado en 1990 y, en estos 36 años, se han ido acometiendo diferentes mejoras que han ampliado ligeramente su capacidad hasta los 10.800 asientos actuales, se han sustituido las gradas telescópicas y, en los últimos años, se han ampliado los aseos, se ha reparado la cubierta, se ha renovado tanto la iluminación como el sonido, se han modernizado las pantallas y se han sustituido también las puertas de acceso para mejorar la seguridad.

El Ayuntamiento de Zaragoza indica que solo desde 2023 ha invertido ya 2,4 millones de euros en la mayoría de estas mejoras. En 2023 se llevó a cabo la ampliación de los aseos para aumentar los destinados a mujeres, que de inicio eran menos que los masculinos, una reforma que supuso 420.000 euros.

Ese mismo año la empresa Saltoki Suministros Zaragoza SL suscribió un contrato por un valor de 169.525,71 euros que, con IVA, eran 205.126,11 euros, para sustituir toda la iluminación de halogenuros metálicos de 1000 W de potencia unitaria por un sistema LED que permite tanto el ahorro de energía como un encendido y apagado más rápido.

En diciembre de 2024 se acometió una de las reformas más importantes, la de la cubierta del recinto, por un valor de 584.345 euros. Se llevó a cabo una impermeabilización de todo el techo para solventar los problemas de goteras y degradación de los materiales que se venían produciendo en los últimos tiempos en esta estructura. Además, la reforma incluía la renovación de las 50 claraboyas y la instalación de unas celosías de lamas orientables automáticas.

En mayo de 2025 le tocó el turno a las puertas de acceso, con una inversión de 266.324,60 euros (IVA incluido) para sustituir las puertas originales ubicadas en las cuatro esquinas del recinto, y en agosto, al sistema de sonido con una inversión de 235.593,03 euros (IVA incluido) para instalar un nuevo sistema de última generación para la pista central que mejore notablemente la calidad acústica de sus espectáculos deportivos y culturales. En este 2026 se ha licitado la reforma de un vestuario por algo menos de 60.000 euros para adecuarlo y modenizarlo como camerino para artistas.