Pedro Porro: «Parar a Messi es imposible; debemos centrarnos en nosotros»

Pedro Porro afronta «muy feliz» las horas previas a la final del Mundial frente a Argentina. El defensa extremeño, natural de Don Benito, repasó en una entrevista con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE su estado físico, el difícil camino recorrido para regresar a la selección, la figura de Leo Messi y el ambiente que se encontrará España en el estadio.

También habló de su familia, de la relación con su abuelo, de la complicidad existente dentro del vestuario y hasta de una travesura de infancia en Extremadura que terminó con una fractura de peroné.

Porro aseguró que su familia vive estos días con especial emoción. Su madre, reconoció, se emociona con mucha facilidad, mientras que su padre es más reservado. También confirmó que «el peque», que no pudo asistir a la semifinal, está mucho mejor y tendrá entrada para presenciar la final. «Ojalá darle una alegría» a los suyos, expresó.

Recuperado del susto ante Francia

El lateral se entrenó a menor ritmo después del esfuerzo realizado en la semifinal, pero descartó cualquier problema importante. «Estoy mejor, estoy muy bien», afirmó. La sesión posterior al encuentro estaba destinada principalmente a recuperar tras un partido de enorme exigencia.

Durante el duelo ante Francia llegó a pensar que podía haberse lesionado de gravedad. Notó que algo no funcionaba correctamente, avisó al seleccionador y dejó su puesto durante los diez últimos minutos. «Conozco mi cuerpo perfectamente», explicó antes de destacar la respuesta de Marcos Llorente, encargado de sustituirlo en el tramo final.

La repercusión alcanzada durante el Mundial supera cuanto había imaginado, aunque atribuye el momento al trabajo realizado durante los últimos años. Entrar de nuevo en la selección no fue sencillo. Tuvo que mantener un alto nivel competitivo y hacerse un sitio dentro de un grupo que ya contaba con una dinámica y unos jugadores consolidados.

«No ha sido un camino fácil», insistió. Por eso evita leer las redes sociales y permanece centrado exclusivamente en la selección y en su entorno más cercano. «Ahora mismo me enfoco en mi familia, mis hijos y mi mujer. No quiero ver nada», señaló, convencido de que prestar atención a todo cuanto se publica podría apartarlo de lo verdaderamente importante.

Juanma Castaño y Pedro Porro, durante la entrevista. / cope

Las rutinas antes de la final

La preparación de la final no será diferente a la de los encuentros anteriores. Porro mantendrá las mismas rutinas que siguió contra Cabo Verde, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica o Francia. Su trabajo incluye gimnasio, prevención y estiramientos, pero no ejercicios de fuerza excesivos en las horas previas.

Asegura que duerme perfectamente antes de los partidos. La noche anterior suele ponerse en manos del fisioterapeuta, ver una película, relajarse y descansar. Antes de saltar al campo habla con los suyos para conocer cómo están y comprobar que todo marcha bien en casa. Esa tranquilidad familiar le permite afrontar el encuentro de una manera diferente.

La calma, según explicó, se extiende al vestuario. No percibe nerviosismo especial entre los 26 convocados y considera que la serenidad de sus compañeros también ayuda a sentirse más tranquilo.

«Messi es el mejor de todos los tiempos»

Porro se define como «muy futbolero» y ha visto prácticamente todo el Mundial, incluidos los partidos de Argentina. Espera una final competida desde el primer minuto hasta el último y rechaza la idea de que el rival vaya a limitarse a esperar o endurecer el choque.

«Argentina tiene jugadores de mucha calidad. Muchos están en Europa y en la Premier», advirtió. Preguntado por la posibilidad de preparar un plan especial para detener a Messi, fue rotundo: «Diría que es imposible».

España deberá centrarse principalmente en su propio juego, aunque sin olvidar las fortalezas argentinas. Fue la misma fórmula empleada ante Francia: potenciar las virtudes propias y tratar de contrarrestar las principales armas del adversario.

También considera a Messi el mejor futbolista de todos los tiempos por el nivel y el estatus mantenidos durante toda su carrera. En cualquier caso, sostiene que enfrentarse a una estrella de ese calibre no altera su manera de competir. España respetará al rival, pero Argentina también deberá preocuparse por el rendimiento ofrecido por la selección española.

El previsible dominio de los aficionados argentinos en las gradas tampoco le intimida. «A mí no. Una vez que entro al campo no escucho lo que hay fuera», afirmó. Para el dombenitense no existe una diferencia sustancial entre jugar como local o hacerlo en un ambiente contrario.

El abuelo y la familia del vestuario

«Vista larga, paso corto y mala leche» es una de las frases que le transmite su abuelo, una figura fundamental desde su infancia. Continúa llamándolo después de los encuentros, interesándose por su estado y felicitándolo cuando realiza una buena actuación.

Ambos mantienen además una relación marcada por las bromas y la competitividad, incluso cuando salían a pescar. «Él me sigue picando y yo sigo picándole», relató. También fue su abuelo quien lo bañaba cuando era pequeño.

Esa idea de familia se traslada al vestuario. Tras su gol ante Francia, Marcos fue uno de los primeros compañeros en abrazarlo. Porro recordó que él había hecho lo mismo con Marcos después de una asistencia frente a Uruguay. El gesto simboliza el respaldo existente entre quienes juegan y quienes esperan una oportunidad.

Cuando pasen los años, se quedará especialmente con esa unión. Incluye en ella tanto a los 26 convocados como a quienes se quedaron fuera por diferentes circunstancias. No participó en la anterior Eurocopa, pero está convencido de que aquel grupo compartía el mismo espíritu. «La familia que hay aquí dentro es única», resumió.

Ganar a Francia no concede el título

La victoria contra Francia no convierte automáticamente a España en campeona. Porro entiende que superar a una de las grandes favoritas fue muy importante, pero recuerda que Argentina planteará una dificultad máxima.

Tampoco tenía preferencia entre Inglaterra y la albiceleste como rival en la final. «Que ganara el mejor», respondió. Ambas selecciones contaban con grandes futbolistas y, una vez conocido el adversario, España debe asumir que todavía le queda el paso más complicado. «No por ganar a Francia vamos a ser campeones del mundo. Queda un partido muy bonito y vamos a por ello», afirmó.

La conexión con Lamine Yamal también ha mejorado con el paso de los encuentros. Después de diez partidos juntos, Porro comprende mejor lo que necesita el extremo en cada jugada, tanto al defender como al incorporarse al ataque. Al principio necesitó tiempo para interpretar sus movimientos.

Lo que más le ha sorprendido del joven internacional es su madurez con 19 años y la humildad con la que gestiona cuanto sucede a su alrededor. «Le veo un chico estupendo», destacó.

Una travesura con fractura incluida

El paso de los años y la paternidad han calmado a un Pedro Porro que se reconoce mucho más nervioso durante su infancia. Como ejemplo recordó un episodio ocurrido en el campo de una tía suya en Extremadura.

Jugaba constantemente con el balón y, cuando este cayó en el chalet contiguo, pidió permiso para ir a recuperarlo. Al no recibir respuesta, decidió trepar por la pared. La estructura terminó desplomándose sobre él y le provocó una fractura de peroné cuando tenía diez u once años.

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Su madre «lo quería matar», según recordó entre risas. La anécdota terminó con una última confesión: «Me dolió más la hostia que me dio mi padre que la pared».

Fuente: El Periódico de Extremadura