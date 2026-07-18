Los refugios del Pirineo aragonés quieren ser alojamiento 'starlight': "Nuestra ubicación y la altitud nos hacen únicos para la observación"

Eclipsado, nada afecta al frío de congelador que ronda su cuerpo. Ellas embrujan con su guiño celestial, que calienta el alma para aguantar unos minutitos más. En las invernales e infinitas noches más solitarias, en las que nadie sube a saludar, Luis se relame con su suerte de astronauta varado en el País Perdido. Como un replicante, en su retina habitan nebulosas, galaxias y estrellas encendidas a millones de años luz que nunca hubierais imaginado. Él, ahí, en la nada, se siente ante ellas incluso más insignificante de lo que sobrecoge la sombra de Treserols.

A Luis Muñoz lo conoceréis muchos sin conocerlo. Lo que seguro no teníais tan presente era su amor por los infinitos. El guardés de Góriz, ese montañés del Sobrarbe que por error nació en Ventas, saca a pasear su telescopio cuando puede en medio de un observatorio perfecto. «Soy aficionado a la astronomía desde siempre y estar aquí es un regalo; se pueden observar mil cosas», confiesa tras dos décadas 'instalado' en el refugio de Ordesa.

De esta pasión e interés, de esa virtud de estos hoteles de mil estrellas, nace una alternativa excepcional que Aragón quiere aprovechar para fundir la oscuridad profunda del Pirineo con la divulgación científica y un turismo responsable. Hace unas semanas participó en MónNatura Pirineus como representante de la Federación Aragonesa de Montañismo en el encuentro del proyecto transfronterizo Interreg POCTEFA PYRENEIT, que reúne a socios franceses y españoles para poner en valor y proteger la biella nuei pirenaica.

El espectacular firmamento, con la Vía Lactea, de mil estrellas que se ve desde el refugio de Ordesa. / SERVICIO ESPECIAL

El propósito es conseguir la certificación Starlight para los nueve refugios de montaña aragoneses (Ángel Orús, Bachimaña, Estós, Góriz, Lizara, Llauset, Pineta, La Renclusa y Respomuso), dentro de una red más extensa en todo el Pirineo. Este reconocimiento abriría una nueva vía para acreditar la calidad de estos alojamientos de alta montaña y ampliar los horizontes de los montañeros hasta la eterna oscuridad del firmamento. «Es algo que gusta; cuando te ven con el telescopio se interesan y suele sorprender», apunta el guardián ordesano en previo éxtasis por la lluvia de lágrimas de San Lorenzo, que desde su atalaya es un auténtico espectáculo.

Sueña Luis con instalar un pequeño observatorio en Góriz. Quién sabe si llegará en la próxima ampliación. Con PYRENEIT se conformaría con que los refugios contaran con materiales propios, como telescopios o planisferios, para la contemplación de constelaciones, planetas o asteroides. «Y también se planea la instalación de miradores desde los que se puedan reconocer los astros del firmamento. Queremos divulgar la importancia de conservar una buena calidad de los cielos nocturnos, no solo por el disfrute recreativo, sino también porque afecta a los hábitos de muchas especies, queremos, sobre todo, concienciar sobre su protección».

Junio y julio son el mejor momento para mirar hacia arriba y quedarse atónito con el manto lácteo que titila sobre nuestra mínima mortalidad. Empieza a anochecer antes y la marabunta que asciende al Monte Perdido todavía no limita la observación entre recepciones, turnos de cenas y retretas de madrugada para echarse al monte. La buena meteorología, con cielos despejados y firmamentos limpios, permite una observación transparente en una temporada que aún no es alta. Luis saca con orgullo la bandera Starlight de Góriz porque «nuestra ubicación y la altitud nos hacen únicos. El espesor de la atmósfera es menor y no hay contaminación lumínica. Tenemos un excelente seeing, es decir, apenas hay turbulencias atmosféricas y eso permite una nitidez extraordinaria».

Estos elementos son básicos para conseguir un certificado que otorga la Fundación Starlight si se cumple un decálogo de requisitos. En Aragón hay cinco comarcas reconocidas como Destino Turístico Starlight: Gúdar-Javalambre (Teruel), Cuencas Mineras (Teruel), Sierra de Albarracín (Teruel), la Comarca del Aranda (Zaragoza) y, la más reciente, Sobrarbe, certificada desde febrero, que ha desplegado una red de miradores astronómicos. El turismo estelar es un atractivo en auge para los territorios rurales y despoblados, del que «también podrían beneficiarse guías y otros profesionales. Podrían subir a Góriz y disponer de material para realizar actividades. Así ya no tendrían que cargar con un telescopio hasta aquí», apunta Luis.

En la propuesta, como uno de los requisitos para lograr la certificación, también se contempla la formación de guardeses, guías y otros agentes del territorio para informar y orientar a los visitantes, sin perder el foco en la razón principal de un refugio: acoger y socorrer a los montañeros.

La cobertura del proyecto promueve una alianza que va mucho más allá del certificado. Agrupa a entidades de ambos lados del Pirineo: el Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, el Pôle Métropolitain du Pays de Béarn, el Syndicat Mixte de Valorisation Touristique du Pic du Midi, la Communauté de Communes Couserans Pyrénées, la Generalitat de Catalunya, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y la propia Federación Aragonesa de Montañismo. Además de esta red de establecimientos, se trabaja en la creación de una Ruta de las Estrellas del Pirineo, el desarrollo de materiales conjuntos y la organización de eventos astronómicos.