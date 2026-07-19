Análisis de Argentina, rival de España en la final: "Scaloni es el entrenador más importante de la historia de la Albiceleste"

La final de la Copa del Mundo ya está aquí. España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio a las 21 horas en el mayor escenario del fútbol mundial. La 'Roja' aspira a conseguir su segunda estrella con un grupo de jóvenes desvergonzados, mientras que la 'Albiceleste' lucha por el cuarto entorchado de su historia tras los conseguidos en 1978, 1986 y 2022. Para analizar al equipo de Lionel Scaloni, charlamos con Sergi Armengol, periodista especializado en el fútbol argentino.

La tricampeona del mundo se caracteriza por dominar los partidos a través de la posesión. Sin embargo, delante tendrá al combinado que mejor se desenvuelve con el balón en todo el torneo. "Va a ser un partido de idas y venidas. España va a dominar, porque su centro del campo es mejor, pero Argentina también va a tener situaciones o momentos de controlar, de proponer. Va a haber momentos de dominio de ambas selecciones", explica Armengol.

Pese al buen estado de forma de la 'Roja', que arrasó a Francia en 'semis', no hay un favorito claro. "Por fútbol y por lo que hemos visto, España es la gran favorita, pero lo veo 50-50, porque delante está Argentina, la selección con más corazón y con más identidad de todo el campeonato. Un combinado que ya tiene el precedente de ser la campeona, sabe sufrir, tiene muchísimo talento y a Messi, el mejor jugador del Mundial", analiza el periodista.

Messi, exhausto, sonríe tras alcanzar una nueva final / Argentina

La 'Albiceleste' ha llegado al partido decisivo tras sufrir en cada ronda eliminatoria. Superaron a Cabo Verde y Suiza en la prórroga, mientras que vencieron a Egipto e Inglaterra en el tiempo de descuento. "Es increíble (victorias en los minutos finales). Es una mezcla de cómo viven los jugadores argentinos la camiseta, el amor y la representación por estos colores. Estas situaciones en Catar, con un 0-2 abajo, las hubieran enfocado diferente", apunta Armengol.

En el Mundial de 2022, en el que Argentina se proclamó campeona, sus mejores jugadores llegaban en un gran estado de forma. "En Catar, la 'Albiceleste' dominó todos los partidos; daba la sensación de que ganaba el equipo que más lo merecía", recuerda el periodista. En esta edición, pese a alcanzar la final, el rendimiento individual de algunos de ellos ha estado por debajo del esperado. "Esto no está pasando en este Mundial, donde hay muchos futbolistas por debajo de su nivel. Argentina no ha sido mejor que Cabo Verde o Egipto, pero lo han sacado adelante por coraje e identidad. Son capaces de redimirse, sacar adelante situaciones desfavorables y llegar a la final", asegura el periodista.

Argentina, con el título de campeona del mundo en 2022 / CARL RECINE

El punto débil del combinado argentino está en los laterales. "Nahuel Molina me parece el talón de Aquiles de esta selección, como se vio en el gol de Inglaterra, donde comete un error inaceptable en unas semifinales mundialistas", señala Armengol, que puntúa mejor a Tagliafico: "No es un lateral de final de Mundial, no tiene el nivel defensivo de Cucurella, pero no es mal defensor. Eso sí, necesitará coberturas de Lisandro Martínez y ayudas de los centrocampistas para frenar a Lamine".

Por otro lado, la estrella sin discusión es Leo Messi. El astro argentino se ha reinventado con 39 años y es, junto con Kylian Mbappé, el máximo goleador del Mundial con ocho dianas. "A nivel futbolístico, no es su mejor versión, porque Catar es inigualable. Sin embargo, y aun perdiendo la final, esta versión es la más meritoria de su carrera por cómo ha llegado físicamente, por la liga donde está jugando y por edad", indica el periodista.

Scaloni, durante el encuentro ante Argelia / EFE

Antes del éxito argentino, que le ha llevado a ganar dos Copas América, un Mundial y una Finalíssima, la 'Albiceleste' estaba habituada a caer en las finales, hasta el punto de que Messi llegó a renunciar a la selección. Todo cambió en 2018, cuando Scaloni aterrizó en el cargo tras el Mundial de Rusia. "Es el entrenador más importante de la historia de la selección; su legado será superior al de Menotti y Bilardo, sus antecesores campeones del mundo. Dos meses antes de su llegada, Argentina es un equipo que no tendría que haber pasado ni de grupos en el Mundial. En cambio, ves al equipo actual... Es el cambio de cara más bestia en todas las selecciones de la historia del fútbol moderno", reconoce Armengol.

Scaloni, que fue alumno de Luis de la Fuente en el curso de entrenadores, ha dotado de una identidad propia al combinado sudamericano. "Ha sabido construir un grupo que mata y muere por la 'Albiceleste', sean suplentes o titulares. Ha creado una cultura de familia, de hermandad, de amor por la camiseta y de respeto a un capitán, que es Messi. Si además de todo eso acierta tácticamente en los cambios, en las convocatorias, en los sistemas... te queda una selección campeona del mundo", alaba el periodista.

Noticias relacionadas

El primer título del seleccionador tuvo lugar en la Copa América 2021. No obstante, las bases de esta generación dorada, que luchará por su segunda estrella consecutiva, se empezaron a gestar un par de años antes. "En la Copa América 2019 se empieza a construir un bloque con identidad, que acaba perdiendo con una Brasil que venía de dominar los últimos tiempos. Argentina hacía muchos años que no le competía y le plantó cara en la semifinal. A partir de ahí se ve el cambio generacional", sentencia Armengol.

Fuente: Sport