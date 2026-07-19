Ander Herrera se pronuncia sobre el duelo Messi-Lamine que se verá en la final del Mundial: "No va a haber otro igual"

Cuenta atrás para la final del Mundial de 2026. Es la segunda vez que la selección española llega hasta el último partido de esta cita futbolística, donde, en este caso, se verá las caras contra Argentina (21 horas), vigente campeona. España, por su parte tiene un porcentaje de victorias en finales del 100%, después de su estreno con victoria en 2010 frente a Países Bajos que concluyó con el ya inolvidable gol de Iniesta en el minuto 116.

En caso de que España vuelva a ganar y borde su segunda estrella, será el quinto país con más mundiales ganados, siendo superados sólo por Brasil, Italia, Alemania y Argentina. El partido de esta noche enfrenta a dos selecciones con estilos muy opuestos, aunque con resultados que, a la postre, han sido similares, por lo que ha sido inevitables las comparaciones entre ambas escuadras, y una de ellas la ha verbalizado Ander Herrera.

El zaragocista ha regresado a la que fue su casa, esta vez para defender la elástica blanquilla en Primera Federación para devolver al club al fútbol profesional. Hace unos meses fue preguntado sobre Leo Messi y Lamine Yamal, un duelo que, caprichos del destino, van a mostrar en el campo esta noche con el cetro mundialista en juego.

Herrera coincidió con el astro argentino en el París Saint-Germain y, pese a que el barcelonista es una de las grandes promesas del fútbol español, entonces lo tenía claro: "No va a haber otro como Messi".

Ander Herrera junto a Messi en su tiempo en el PSG / Getty Images

En esta comparación, el centrocampista del equipo zaragozano se permite analizar los estilos de juego tanto del español como del argentino. Llega a la conclusión de que, incluso en este contraste, hay una característica en la que Lamine destaca: “Yo creo que Lamine es más desequilibrante en el uno contra uno y Leo más combinativo”. En este análisis, destaca también la cualidad que él considera clave del juego del argentino: “Te juega de 4 o de 6 y te va a rendir”.

La impresionante carrera del centrocampista

Se considera que, actualmente, Ander Herrera ha vuelto a sus orígenes. El jugador, de origen bilbaíno, tuvo su debut en el Real Zaragoza "B" en 2008. Al poco tiempo, el jugador pasó al equipo zaragozano principal. Tres años tras su primer partido, el jugador volvió a su tierra natal para jugar en el Athletic Club de Bilbao. Desde entonces, se ha movido por distintos equipos y países, jugando en Francia, Reino Unido y Argentina.

Firma Ander Herrera en Ibercaja Estadio / Real Zaragoza

Ander Herrera declara lo siguiente en entrevistas con medios sobre su vuelta: "Desde el día que 1 que me fui, siempre dije que soy aficionado de este club y que iba a volver a vestir esta camiseta". Destaca también la complicidad y cercanía que tiene con Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza: "Estoy muy agradecido con Lalo. El primer día que le nombraron en su cargo, me llamó para decirme que quería que formase parte de esto de la forma que fuera".

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Además de ser jugador, el centrocampista vasco se considera también fan del equipo, por lo que ha sufrido con el descenso como el resto de los zaragocistas: "Hemos sufrido los zaragocistas en todos estos años. Lo tuvimos cerca pospandemia y no podíamos imaginar un descenso. Darle vuelta a lo que ha pasado suma poco y prefiero gastar energía en lo que se puede controlar".