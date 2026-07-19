Antonelli arrasa en Spa y es más líder

Definitivamente, Kimi Antonelli es el dueño y señor de este Mundial. El piloto italiano, que a sus 19 colecciona récords de precocidad, es imbatible al volante del Mercedes y este domingo, en Bélgica, ha conquistado su sexta victoria de diez posibles para consolidar su liderato.

Solo los fallos de fiabilidad del W17, como sucedió en Barcelona y Silverstone, han podido frenar la marcha triunfal de Antonelli en esta primera mitad de temporada. A falta de una carrera, -el próximo domingo en Hungría-, para que la F1 afronte la pausa estival, Kimi se irá de vacaciones al frente del campeonato y con medio título en el bolsillo.

Su compañero y rival George Russell, embestido por Lewis Hamilton en la primera vuelta de la carrera de Spa-Francorchamps, le ha allanado el camino al encajar su tercer cero en lo que va de curso y Antonelli ve crecer su ventaja hasta los 45 puntos con Hamilton y 50 con Russell.

Leclerc y Verstappen le han acompañado en el podio; Sainz (16º) y Alonso (19º) han protagonizado otra carrera para olvidar.

Inicio frenético

Antonelli, en pole por sexta ocasión esta temporada y con la amenaza de Verstappen a su estela, no ha fallado en la salida, pero el neerlandés le ha ganado la partida en la subida a Eau Rouge. El líder del Mundial , con un plus de energía, le ha devuelto el golpe en la recta de Kemmel y Leclerc, llegando desde atrás como un ‘misil’, ha aprovechado la confusión para ganarle también la posición a Max.

En una primera vuelta frenética, el siguiente golpe de efecto ha sido el accidente de Russell con Hamilton en la zona de les Combes. El de Ferrari ha podido seguir adelante, pero el de Mercedes ha terminado atascado en la grava, provocando un coche de seguridad y cosechando su tercer cero en lo que va de temporada y en el momento más inoportuno, con su compañero y máximo rival por el título, lanzado a por la victoria.

Sanción a Hamilton

La acción se ha relanzado en la cuarta vuelta y Antonelli conseguido abrir hueco con Leclerc, mientras Verstappen, a rebufo, ha logrado recuperar la segunda plaza a costa del piloto monegasco, que no podía seguir el ritmo del líder.

Tras el toque con Russell, Hamilton ha vuelto a verse involucrado en un peligroso incidente con Piastri, a altísima velocidad. El australiano ha reportado daños en su McLaren, pero ha podido continuar, cayendo a la quinta posición. Los comisarios han sancionado al británico con 5 segundos.

Mientras sus rivales seguían ensarzados en intensas batallas, la ventaja de Antonelli iba creciendo, con Verstappen ya a dos segundos, por delante de los Ferrari, los tres en un puño.

Max, bloqueado

Verstappen ha parado en la vuelta 18 y Antonelli lo ha hecho en la siguiente. Un breve virtual safety car que los comisarios han desplegado para retirar piezas de la pista justo después de la entrada de Max, ha ralentizado su ritmo cuando debía atacar con duros nuevos y ha permitido a Kimi volver a pista con 10 segundos.

Un segundo coche de seguridad virtual se ha convertido en el gran aliado de Ferrari. Leclerc ha ganado la posición a Antonelli y Hamilton ha minimizado daños al cumplir su sanción. Norris ha heredado el liderato a falta de hacer su parada, pero Leclerc le ha superado con extrema facilidad para pasar a comandar la carrera en su ecuador.

A Antonelli le ha costado más adelantar al McLaren y Leclerc ha puesto tierra de por medio, elevando su renta a 2.8 segundos con el italiano y a más de 7 con Verstappen, sin ritmo para pelear con ellos.

A falta de quince vueltas, el italiano ha comenzado su operación de ‘caza’ a Leclerc y le ha alcanzado en solo cinco giros, para encarar el desenlace de la carrera con una nueva demostración de poder. Leclerc, ganador en Silverstone, ha finalizado segundo y Verstappen ha completado el podio por delante de Hamilton, que asciende al segundo puesto de la general.

Drama para Sainz y Alonso

Para los dos españoles la carrera en Spa ha sido un ‘calvario’. Carlos Sainz ha penalizado cinco puestos en la parrilla, saliendo 19º tras cambiar la batería del Williams. Y Fernando Alonso, también con sanción, ha arrancado último.

El madrileño ha optado por una estrategia diferente, con blandos, ha tenido que pasar por boxes para cambiar el morro del Williams tras un toque con Ocon y ha vuelto a pista por delante de los dos Aston Martin, que cerraban el pelotón y ha logrado escalar a la 16ª plaza final.

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El asturiano, a la espera de las ansiadas mejoras de Hungría, se ha limitado a rodar para acumular datos, sin más expectativas. El abandono de Stroll le ha dejado último en la tabla de tiempos.

Fuente: Sport