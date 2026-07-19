Mundial
Los argentinos hacen ruido en Zaragoza antes de la final del Mundial "El corazón dividido... pero que Messi levante la Copa"
Cientos de seguidores de la albiceleste se dejan notar en el parque de Macanaz de la capital aragonesa: "Es la final soñada"
Lo importante será lo que pase en Nueva York, pero no hay duda de que la previa del gran final del Mundial en Zaragoza se la llevaron los argentinos. No, obviamente en números, pero sí en intensidad. Contra eso es muy complicado pelear ante los aficionados de la selección albiceleste. La que ganaba también por goleada era la camiseta de Messi. La quedada era a las 19.00 horas en el parque de Macanaz, pero por aquel entonces cualquiera que paseaba por la orilla del Ebro ya podía escuchar sus cánticos, en los que se encomendaban a su estrella para derrotar a España. Aunque había para todos. Maradona y Scaloni centraban los positivos. Y Inglaterra y Las Malvinas...los más irónicos.
El pique entre los dos países estaba servido, pero la cordialidad con cualquier español que pasaba por allí era máxima. «Al fin y al cabo es la tierra que nos ha acogido», explicaba Nahir Elle. Esta argentina vino hace aproximadamente cuatro años a Zaragoza porque aquí vivía su padre. «Hoy tengo el corazón dividido porque mi novio es español. Hay un poco de tensión», confesaba entre risas. Sobre el partido, más con el corazón que con la cabeza, reconocía, Nahir creía que su selección, después de un disputado 2-2, iba a ganar en los penaltis.
Más emocionado, y mucho más exaltado, estaba Nehuen, portando la camiseta argentina como si fuera un gorro. “Mira este ambiente que lindo. Para nosotros esto es muy grande, un sentimiento. Me emociono solo de contarlo”, decía casi sollozando. Pero había un partido por jugar y el sudamericano barría para casa.»Va a ser muy duro, pero creo que ganamos en la prórroga», vaticinaba.
A grito pelado
Para entenderse en Macanaz había que hablar gritando, pero el análisis más sosegado, mientras sus hijos bailaban y saltaban, lo hacían Daniel y Constanza. «Llevamos toda semana diciéndoles a ellos (señalando a los pequeños) que ellos pasen lo que pase ya han ganado. Para nosotros, argentinos viviendo en España, es la final soñada», subrayaba la pareja. Eso sí, si hay que elegir un ganador… también lo tienen claro. «Ojalá Messi levante otra vez la Copa. Es el más grande que hay», cerraban los argentinos, que llegaron hacen un lustro a la capital aragonesa en busca de una vida nueva y aquí la han encontrado. Como la gran mayoría de los que disfrutaron en Zaragoza de una final entre, quizá, los dos países más importantes de sus vidas.
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