El balance de la selección española en las finales

La selección española disputará este domingo en Nueva York su segunda final en un Mundial, tras superar en las semifinales a Francia por 0-2 con goles de Oyarzabal y Pedro Porro. La del día 19 contra Argentina será la decimoquinta final en toda la historia del combinado nacional, que acumula un balance positivo de ocho victorias y seis derrotas.

La más recordada de todas ellas tuvo lugar el 11 de julio de 2010 en Johannesburgo, cuando España ganó su primera y, hasta ahora, única Copa del Mundo al vencer por 1-0 a Países Bajos. En el minuto 116, Andrés Iniesta marcó el gol más importante de la historia del fútbol español.

España ganó el Mundial en Sudáfrica 2010 / Archivo

En las finales de la Eurocopa, el balance de la 'Roja' es prácticamente inmejorable, con cuatro triunfos y solo una derrota. En 1964, la selección española conquistó el primer entorchado de su historia tras superar en el Estadio Santiago Bernabéu por 2-1 a la URSS, con goles de Pereda y Marcelino. 20 años después, en 1984, España vivió la otra cara de la moneda en París, cuando cayó contra la anfitriona Francia por 2-0.

Antes del Mundial de 2010, llegó la Eurocopa de 2008, en la que el equipo dirigido por Luis Aragonés venció en la final a Alemania por 1-0, con tanto de Fernando Torres. En la siguiente edición, en 2012, ya con Vicente del Bosque en el banquillo, la selección española se deshizo de Italia con mucha superioridad por 4-0, con dianas de David Silva, Jordi Alba, Torres y Juan Mata. Por su parte, en la Eurocopa de 2024, el combinado de Luis de la Fuente conquistó el título tras ganar en la final por 2-1 ante Inglaterra, con los goles de Nico Williams y Oyarzabal.

Por otro lado, España es una asidua en las finales de la Nations League, pues ha disputado tres de las cuatro que se han celebrado desde la creación del torneo. En 2021, cayó 2-1 contra Francia en un encuentro repleto de polémica, en el que se dio por válido un gol de Mbappé, que partía en posición antirreglamentaria. Tres años después, en 2023, la 'Roja' alzó en los penaltis su única Liga de las Naciones, después de empatar a cero frente a Croacia en los 120 minutos. Desde el punto fatídico también se resolvió la edición de 2025, tras el empate a dos contra Portugal, aunque con un desenlace diferente, pues los lusos levantaron el trofeo.

España, campeona de la Nations League 2023 / AFP

En la Copa Confederaciones, competición ya extinta, España solo ha jugado una final a lo largo de su historia, y la perdió por goleada. Brasil, que ejercía de anfitriona, superó por 3-0 en Maracaná al combinado de Vicente del Bosque, cuyo ciclo en el banquillo estaba a punto de finalizar.

Por último, la 'Roja' ha disputado cuatro finales de los Juegos Olímpicos, dos de ellas muy recientes. La primera tuvo lugar en Barcelona 1992, cuando el combinado nacional se colgó el oro al ganar por 3-2 a Polonia. Aquel día marcaron Abelardo y Kiko por partida doble. Ocho años después, en Sídney 2000, la selección volvió a jugar el partido decisivo, aunque cayó en penaltis contra Camerún tras el 2-2 en el tiempo reglamentario, fruto de las dianas de Xavi y Gabri.

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Las dos últimas se han celebrado esta década. En Tokio 2021, la España de Luis de la Fuente perdió 2-1 contra Brasil. El actual seleccionador convocó a ocho futbolistas que están presentes en el actual Mundial: Unai Simón, Eric Garcia, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Dani Olmo y Oyarzabal, que anotó el gol en la final. Tres años después, en París 2024, la 'Roja' pudo desquitarse venciendo a la anfitriona Francia en un encuentro vibrante, que terminó 5-3, con dobletes de Fermín y Camello y un tanto de Álex Baena.

Fuente: Sport