En directo | Miles de personas abarrotan la Plaza del Pilar animando a España en la final del Mundial
Una marea de camisetas rojas y blancas llena el epicentro de Zaragoza para empujar a 'La Roja' hacia su segunda estrella
De menos a más, como el paso de la selección española en el presente Mundial. En el Príncipe Felipe, en el duelo ante Portugal, Zaragoza ya animó a 'La Roja' desde el Príncipe Felipe. El concierto de Aitana fue una bendición, ya que el traslado a la plaza del Pilar fue un auténtico éxito de presencia de seguidores españoles en el duelo contra Bélgica y eso animó a los zaragozanos a echarse a la calle. Ante Francia llegó el éxtasis y, en la gran final contra Argentina, es el no va más.
Zaragoza, como toda España, está dando su gran aliento a la selección española. Ilusión, confianza desbordante y, sobre todo, muchas ganas de celebrar. Muchos ya vivieron la primera estrella, la del 2010, y tienen ganas de volver a sentirse en lo más alto del olimpo del fútbol mundial junto a un equipo ya legendario por su fútbol y la identificación con sus aficionados.
Otros, muy jóvenes aún y casi se diría que mayoría en la plaza, o no habían nacido o eran tan pequeños que ni se acuerdan y quieren vivir esa miel por primera vez. Y no solo vivirla, sino compartirla, que es lo más bonito del fútbol. Pocas cosas en la vida unen más que el deporte rey.
La plaza del Pilar, ya llena hasta casi la bandera para coger sitio cerca de la pantalla gigante, trata de aplacar los nervios de la gran final disfrutando de la animación musical, la actuación también de Modelo e intentando mitigar el calor todavía reinante pese al ocaso del sol con refrigerios de todo tipo y que conviene beber antes de los goles, ya que luego saltan por los aires en los momentos de euforia desbordada. A por la segunda estrella.
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