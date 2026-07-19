Jonatan Tejada y Raquel Casares conquistan el Gran Trail Aneto-Posets tras dos remontadas decisivas

La ultra del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets volvió a ofrecer una auténtica batalla deportiva sobre uno de los recorridos más exigentes del Pirineo. El guión se reprodujo sobre sus 105 km y 6.760 m positivos en ambas pruebas, masculina y femenina, con dos protagonistas que supieron administrar mejor las fuerzas en los sectores decisivos. Jonatan Tejada Ocejo y Raquel Casares López construyeron sus victorias remontando y haciéndose fuertes en las grandes ascensiones de la segunda mitad del recorrido.

La salida dejó claro que aquí nadie venía a especular. El vasco Josu Hidalgo Ruido marcó el ritmo al inicio, pero los problemas físicos quisieron que estuviera fuera antes de la Tuca de Estibafreda (km 42). La misma suerte corrieron Unai Dorronsoro y Javier Lampérez, que tuvieron que abandonar tras también haber ocupado los puestos de cabeza. Y ante este río revuelto, el mejor pescador fue el riojano Tejada.

Jonatan había salido con su hermano Fernando en la modalidad por equipos. Sin embargo, ya antes de La Renclusa (km 20) decidieron separarse. Empezaba entonces la caza y captura del pequeño de la familia, que ya en el paso intermedio en Benasque (km 56) llegó en cabeza. A partir de ahí, administrar el esfuerzo ante las altas temperaturas fue la clave para ampliar la ventaja y llegar a Benasque en primer lugar y sin demasiada presión persecutoria. 16:55:49 fue su tiempo.

“Era mi tercera vez aquí y siempre veo que hay muchos corredores que finalizan bien el primer bucle por el Aneto, pero que se les atraganta el segundo en el Posets. Creo que ahí ha estado la clave, en saber llegar con ganas a la segunda parte de la carrera”, ha detallado tras cruzar la meta. Por su parte, el local Javier Lanzuela Sánchez (17:11:03) también se benefició de los abandonos y se hizo fuerte en la segunda posición, mientras que Carlos Colio Gutiérrez (18:03:11) conquistó la tercera posición.

El vencedor de la última edición Paco Rodríguez Tortola (18:22:11) firmó la cuarta plaza y la quinta fue para Gorka Barraincua García (18:50:46). El guión fue similar en la prueba femenina con una Mayi Mujika que se destacó desde el inicio y llegó a abrir una brecha de casi 50 minutos en el primer bucle alrededor del Aneto. Sin embargo, el paso por Benasque (km 56) lo cambió todo.

La vasca perdió fuelle y se retiró en Eriste (km 64), por lo que la alicantina se quedó en cabeza y con el terreno despejado. Desde ese momento la carrera quedó completamente decidida con los parciales creciendo a cada punto de control hasta que Raquel Casares retornó a Benasque con 21:03:18. “Salí dudando de si podría terminarla y resulta que he sido la primera. No me lo puedo creer. Llevaba muchos años queriendo correr el GTAP, pero nunca me veía preparada. Este año me prometí a mi misma que lo intentaría, saliese como saliese, y mira lo que ha pasado. Esto es muy especial para mí porque, aunque soy de lejos, mis padres me traían a estas montañas de pequeña. Se me han venido muchas imágenes de aquellos viajes a lo largo del recorrido”, ha compartido la vencedora, que sacó una gran ventaja a sus perseguidoras.

Primero tras Mayi y después tras Raquel, la eslovena Marija Brecko (23:36:49) ocupó la segunda posición durante buena parte del trazado, afianzándose en el puesto tras cruzar el arco final. Por detrás, Nancy Belinchón (24:55:15) protagonizó una carrera menos explosiva, pero extremadamente sólida. Sin realizar grandes remontadas ni sufrir desfallecimientos, fue enlazando todos los controles con un ritmo muy constante.

Con la disputa de la Vuelta a Cerler, que venció y la Vuelta al Molino de Cerler, la carrera de Benasque ha puesto punto final a su decimotercera edición, que ha vuelto a estar marcada por la emoción, el esfuerzo y la pasión por la montaña. Durante cuatro intensos días, el valle de Benasque se ha convertido en el epicentro del trail running, reuniendo a alrededor 3.500 corredores y 500 voluntarios en una celebración que ha vuelto a demostrar la dimensión humana y deportiva del evento. Miles de kilómetros, millones de metros de desnivel y un sinfín de historias de superación han dado forma a la decimotercera edición del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets.

La jornada de clausura, con la celebración de la Vuelta a Cerler y la Vuelta al Molino de Cerler, junto a la llegada de los últimos finishers del Gran Trail Aneto-Posets y la ceremonia de entrega de trofeos, ha servido para despedir una edición que deja imágenes imborrables y el deseo de volver a encontrarse el próximo año. Mikel García y Patricia Villanueva dominan la Vuelta a Cerler La Vuelta a Cerler, de 27,6 km y 1.350 m de desnivel positivo, coronó a Mikel García Escocia y Patricia Villanueva Baselga.

En categoría masculina, el de Utrillas (Teruel) marcó el ritmo desde el principio y fue ampliando progresivamente su ventaja en los siguientes controles. La subida hacia la Cabaña de Ardonés terminó por romper la carrera y llegó primero a la meta con 2:19:04. Mientras, por detrás, Toni Melis (2:24:43) protagonizó la remontada del día para hacerse con la segunda posición, superando a Manel García (2:25:38), que fue tercero.

“Vengo del atletismo y todavía me falta mejorar en las bajadas, así que decidí apretar subiendo e intentar abrir hueco”, ha detallado el corredor de 36 años, que cuenta con una marca en maratón de tan solo 2h18. En la prueba femenina, un nutrido grupo de corredoras se desmarcó de las demás en el primer tramo en llano. Sin embargo, las subidas fueron territorio para Patricia Villanueva, que no dio más opción a sus rivales y paró el crono en 2:49:08. Tras ella, Eneritz Aramendi mantuvo una sólida segunda posición y Marta Esteban aseguró el tercer puesto tras una carrera muy regular. “Es la quinta vez que corro aquí y siempre había sido segunda. Ya tenía ganas de subirme a lo más alto. Además, la última vez que hice la Vuelta a Cerler fue por otro recorrido. Este me ha gustado mucho más”, ha dejado caer la turolense.

Oriol Saborit y Claudia Corral vuelan en la Vuelta al Molino de Cerler Una hora más tarde salió la prueba más corta y explosiva del GTTAP, la Vuelta al Molino, con sus 475 participantes y 9,6 km y 435 m positivos por delante. Una de las principales características de esta prueba es la gran participación femenina, pues un año más ha contado con más mujeres que hombres, algo casi único en España. En la categoría masculina, Oriol Saborit Cervera llegaba con la vitola de ser un atleta muy rápido en llano, pero demostró que también puede ser un gran escalador marcando el mejor tiempo en el paso por el Molino (km 5,2). A partir de ahí, el de Trangoworld administró perfectamente la ventaja en el descenso hasta detener el crono en 42:40, logrando no solo la victoria sino también el nuevo récord del recorrido.

“He estado esta semana reconociendo el trazado y me ha sido muy útil para saber cuándo apretar y cuándo soltar. El sendero es buenísimo para correr y, aunque no nos da mucho tiempo a disfrutar de los paisajes, estos días he comprobado que el valle de Benasque es un lugar increíble”, ha apuntado el atleta de Castellón, que tiene 16 años y que también compite en 3.000 m lisos. La emoción se trasladó a la lucha por las otras dos plazas del podio. Iván Calvó (43:47), también del equipo Trangoworld, firmó un gran tramo final para consolidar la segunda posición, mientras que Mario Tejada (45:22) mantuvo un ritmo muy sólido durante toda la carrera para cerrar el podio.

La clasificación masculina volvió a demostrar el enorme potencial de las categorías de formación, con cinco participantes de categoría cadete en el top10 general, dejando patente el relevo generacional que vive el trail running nacional. En categoría femenina, Claudia Corral Hodar (48:57) también cimentó su triunfo en la subida. La corredora de Scarpa fue la más rápida en el punto de control del Molino, donde ya había conseguido una ventaja cercana a los tres minutos sobre sus perseguidoras, una diferencia que incluso amplió durante el descenso. “Hace dos años terminé tercera en la Vuelta a Cerler, pero me quedé con la espinita de hacerlo mejor. Este año elegí una distancia más corta porque me toca trabajar la explosividad, pero no me quito de la cabeza volver en el futuro a distancias mayores”, ha compartido la segoviana, que está preparando el Campeonato de España de 3.000 obstáculos.

Por detrás, la pelea por el podio estuvo mucho más abierta con Celia Calderón (54:13) firmando la segunda plaza y Martina Laplana (56:22), la tercera. “Hay total comunión entre corredores, organización y pueblo” Así ha terminado la decimotercera edición del GTTAP, que ha vuelto a dejar un gran sabor de boca en los participantes. También la valoración de los organizadores ha sido muy positiva. “Ha sido una edición relativamente tranquila. El jueves sí que tuvimos que anular el KV, pero el resto de días hemos tenido buena meteorología. Las temperaturas han sido superiores a lo que estaba previsto, lo que nos ha obligado a reforzar algunos puntos de hidratación”, ha explicado Manolo Bara, presidente de Peña Guara y director del evento, que en la entrega de trofeos ha tenido también unas palabras para el recuerdo de Natalia Román y Jorge García-Dihinx, fallecidos este invierno en un accidente de montaña.

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“Creo que si tenemos que estar orgullosos de algo -continúa Bara-, es de la comunión total que hay entre corredores, organización y pueblo. Eso es algo que se respira en el ambiente de este fin de semana en Benasque y que nos trasladan los participantes cada año. Ahora nos toca recoger, descansar y escuchar a los protagonistas, que son los corredores. Con esa información, trazaremos el plan de acción para la próxima edición, que tendrá lugar del 15 al 18 de julio de 2027”. Con la última línea de meta cruzada en Benasque, el Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets baja el telón de un evento marcado por el alto nivel deportivo, el excelente ambiente y la implicación de corredores, voluntarios e instituciones.