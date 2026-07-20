Así vivió Alberto Zapater la final del Mundial en Estados Unidos: "Qué felicidad, qué increíble, qué sentimiento, qué maravilla…"

España ha conseguido su segunda estrella. Se convirtió en campeona del Mundial en la final ante Argentina ganando en la prórroga por un gol, anotado por Ferran Torres, a cero. A pesar de que en la plantilla de jugadores de la selección no hay ningún jugador actual del Real Zaragoza, sí que estaba Borja Iglesias (exjugador del club maño) y entre los aficionados el zaragocismo estuvo presente en Nueva York.

Algo que se había visto a lo largo de los partidos de la selección, ocurrió también en el último encuentro del Mundial: aficionados españoles entre la Marea Roja equipados con la bandera de España y el escudo del club maño. Pero, sin duda, una de las presencias más notorias está final ha sido la del ya retirado del futbol profesional y mítico capitán del Real Zaragoza, Alberto Zapater.

Celebrando con los jugadores

El centrocampista de Ejea de los Caballeros, que anunció que dejaba de ejercer como futbolista en octubre de 2025 tras finalizar su etapa en el Atlético Ottawa en la liga canadiense, disfrutó del partido de España contra Argentina desde la grada. Después, tuvo la oportunidad de bajar al campo y celebrar junto a su familiar y los jugadores españoles la gesta lograda e, incluso, ha llegado a posar con la Copa del Mundo.

En la celebración Zapater se ha encontrado con Borja Iglesias, antiguo compañero suyo.

Ahí, en la celebración, se encontraba con el delantero de la seleccion española y con pasado en el Real Zaragoza. Se trata de Borja Iglesias, con el que Zapater fraguó amistad durante la temporada en la que el actual delantero del Celta de Vigo militó como blanquillo en segunda división. En aquella temporada, la 17-18, el conjunto maño llegó al play-off de ascenso, pero no logró el ascenso tras un gol de Diamanka en el descuento.

"¡Piel de gallina!"

Ha sido a través del Instagram de la mujer de Alberto Zapater, María González, donde se ha podido ver a Zapater posando con su familia, con Borja Iglesias y con la copa del mundo. En la publicación la mujer del futbolista se mostraba emocionada: "Qué felicidad, qué increíble, qué sentimiento, qué maravilla…. ¡Piel de gallina!"

También, en otras fotos se aprecia la presencia de otros zaragozanos. El podólogo de la selección y uno de los fundadores de Podoactiva Javier Alfaro Santafé y el exzaragocistas y actual médico del conjunto español Óscar Luis Celada.

Alberto Zapater y Javier Alfaro celebrando la victoria de España / mariazapa21

De este modo, Zapater se suma a la lista de personajes aragoneses presentes en el Mundial, como también ha sido el caso del rapero zaragozano y amigo de Borja Iglesias, El Momo.