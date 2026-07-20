Cruz Roja realizó 111 asistencias durante la celebración de la final del Mundial en Zaragoza en la plaza del Pilar: "Una cifra similar a la de los días grandes de las Fiestas"

Cruz Roja en Zaragoza realizó 111 asistencias durante la celebración de la final del Mundial de fútbol en la Plaza del Pilar, una cifra similar a la de los días grandes de las Fiestas del Pilar. El dispositivo preventivo desplegado, con motivo de la instalación de pantallas gigantes del Ayuntamiento de Zaragoza para seguir el encuentro entre España y Argentina, contó con 20 personas voluntarias, más personal médico (3) y de enfermería (3) para cubrir la asistencia masiva de 32.000 personas que abarrotaron el epicentro de la ciudad.

Del total de intervenciones, 3 requirieron traslado a centros hospitalarios. La mayor parte del resto, las que se atendieron en las inmediaciones del recinto, estuvieron relacionadas con golpes de calor, seguidas por cortes y quemaduras provocadas por bengalas. Por el contrario, las asistencias relacionadas con intoxicaciones por alcohol u otras sustancias fueron muy escasas.

El responsable de Preventivos Terrestres de Cruz Roja Zaragoza, Alfredo Carque, que participó en el dispositivo, destaca en un comunicado de la institución de carácter voluntario la intensidad de la actividad desarrollada durante la jornada: "Las asistencias registradas suponen una cifra similar, e incluso superior, a la que solemos atender en algunas jornadas de preventivos sanitarios durante las Fiestas del Pilar. Es un dato que refleja la enorme concentración de personas que reunió este evento y la importancia de contar con recursos sanitarios preventivos preparados para responder ante cualquier incidencia".