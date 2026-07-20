Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendio Cinco VillasExzaragocistas en el MundialIncendio Cinco VillasReal ZaragozaDe Illueca a Nueva YorkCasademont Zaragoza
instagramlinkedin

SELECCIÓN

Ferran Torres imita a Iniesta y entra en la historia de España

Consulta la lista de máximos goleadores de la Selección Española en toda su historia, con los goles de David Villa, Fernando Torres, Raúl, Oyarzabal, Álvaro Morata, Lamine Yamal...

Ferran Torres es uno de los capitanes de España.

Ferran Torres es uno de los capitanes de España. / EUROPA PRESS / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La Selección Española ha vuelto a hacer historia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. 16 años después de su gesta en Sudáfrica donde consiguió salir como campeona del mundo, el combinado español ha conseguido llegar a una nueva final de la Copa del Mundo, la segunda de su historia en busca de la segunda estrella.

Ha sido una historia de aprendizaje y superación la que ha llevado a España hasta la final del Mundial. Superó la fase de grupos sin demasiados problemas, pero con muchas dudas en cuanto al juego del equipo. En dieciseisavos de final se encontró con Austria, un primer partido donde el combinado de Luis de la Fuente empezó a dar buena muestra de su potencial. En octavos apareció Portugal, pero tampoco fue rival para España tras un gol en los últimos minutos de Mikel Merino.

Noticias relacionadas

España siguió avanzando hasta cuartos, donde Bélgica no pudo hacer frente al poderío de los jugadores españoles. Francia llegó en semifinales, pero el equipo de Luis de la Fuente mostró su mejor versión para pasar a la final del Mundial donde se citó con Argentina. En el partido final, Ferran Torres se convirtió en historia tras anotar el tanto que ponía a España por delante en el minuto 106. Se pone con 25 tantos en su récord histórico, a uno de Butragueño.

Ranking de máximos goleadores de España de su historia

  1. David Villa — 59 goles
  2. Raúl — 44 goles
  3. Fernando Torres — 38 goles
  4. Álvaro Morata — 37 goles
  5. David Silva — 35 goles
  6. Fernando Hierro — 29 goles
  7. Mikel Oyarzabal — 29 goles
  8. Fernando Morientes — 27 goles
  9. Emilio Butragueño — 26 goles
  10. Ferran Torres — 25 goles
  11. Alfredo di Stéfano — 23 goles
  12. Sergio Ramos — 23 goles
  13. Julio Salinas — 22 goles
  14. Míchel — 21 goles
  15. Telmo Zarra — 20 goles
  16. Isidro Lángara — 17 goles
  17. Pedro — 17 goles
  18. Luis Regueiro — 16 goles
  19. Pirri — 16 goles
  20. Xabi Alonso — 16 goles
  21. Cesc Fàbregas — 15 goles
  22. Santi Cazorla — 15 goles
  23. Santillana — 15 goles
  24. Luis Suárez — 14 goles
  25. Andrés Iniesta — 13 goles
  26. Xavi Hernández — 13 goles
  27. Julen Guerrero — 13 goles
  28. Estanislao Basora — 13 goles
  29. Mikel Merino — 12 goles
  30. Dani Olmo — 12 goles
  31. Luis Enrique — 12 goles
  32. Joseba Etxeberria — 12 goles
  33. Isco — 12 goles
  34. Amancio — 11 goles
  35. Alfonso — 11 goles
  36. Ladislao Kubala — 11 goles

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
  2. La paradoja del Real Zaragoza: el descenso deportivo con un capital social once veces superior en cuatro años
  3. Casa Pedro, el mítico restaurante de Zaragoza, renace con nuevo nombre y local: 'Ya era hora de hacer este cambio
  4. El refuerzo para la delantera del Real Zaragoza. Cervera deja claro a De Miguel su condición de descarte, pero el Tenerife no tiene prisa en su salida
  5. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
  6. El 112 pone en preaviso a 1.000 habitantes de otros cuatro pueblos de las Cinco Villas ante una posible evacuación
  7. Hallan restos de trincheras de la guerra civil junto al futuro centro de datos de Florentino Pérez en La Puebla de Alfindén (Zaragoza)
  8. ¿Tranvía o autobús de alta capacidad? Natalia Chueca da la orden para contratar el estudio que definirá las alternativas para la línea 2 de Zaragoza

Zaragoza repartió justicia: así fue la celebración del Mundial de España en la plaza de España

Zaragoza repartió justicia: así fue la celebración del Mundial de España en la plaza de España

Vídeo | Zaragoza celebra la victoria de España en el Mundial: la plaza de España desborda alegría

La lluvia se mezcla con las lágrimas en una Argentina sin consuelo por la derrota ante España

La lluvia se mezcla con las lágrimas en una Argentina sin consuelo por la derrota ante España

En imágenes | Zaragoza celebra el triunfo de España en la final del Mundial

En imágenes | Zaragoza celebra el triunfo de España en la final del Mundial

La celebración en Madrid del segundo Mundial ganado por España, en imágenes

La celebración en Madrid del segundo Mundial ganado por España, en imágenes

Vídeo | Así está la ciudad de Zaragoza durante la final del Mundial

VÍDEO | Zaragoza celebra la segunda estrella de España

Sorteo Bonoloto del domingo 19 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del domingo 19 de julio de 2026
Tracking Pixel Contents