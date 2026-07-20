Ferran Torres pone a Foios en el mapa

Como es la vida, Ferran Torres estaba siendo uno de los jugadores más criticados por su actuación durante el Mundial; pero qué caprichoso es el destino que ha sido precisamente él el encargado de hacernos tocar el cielo de nuevo. Al igual que en 2010, la final se decidió por un solitario tanto en la segunda parte de la prórroga. Un gol que tiene mucha más repercusión de la que parece, ya que, más allá de lo meramente deportivo, para el pueblo natal de Ferran, Foios, ha supuesto un gran impacto.

Antes del 11 de julio de 2010, no muchos sabían de dónde era Andrés Iniesta, aparte de conocer que es de Albacete. Algo similar sucede con Ferran y Foios; pocas personas de fuera de Valencia son las que conocen este pequeño pueblo de menos de 8000 habitantes situado en la comarca de L'Horta Nord. Pero esto ha cambiado gracias al autor del gol que dio a España la victoria en el Mundial. "Desde las ocho de la mañana estamos recibiendo llamadas", afirma un miembro del equipo del alcalde de Foios.

Sus paisanos no esconden la alegría que ha supuesto que uno de los suyos sea el que le dé el triunfo a España: "Es el orgullo de aquí. Imagina qué emoción".

Al llegar al pueblo, se podía observar las consecuencia de una victoria mundialista: poca actividad en las calles y apenas un par de bares abiertos, con algo de gente almorzando, eso sí. Las banderas colgadas en los balcones todavía están presentes y algunas personas estaban disfrutando sentadas en un banco de una calurosa mañana. El lunes es menos lunes si la noche anterior has levantado la copa del mundo. Además, Foios también se preparan para los festejos taurinos que habrá el próximo sábado.

Foios tiene menos de 8000 habitantes / M. A. Montesinos

Todo queda en casa

Su abuelo, Pepe 'el gallego' García, se muestra algo reservado, pese a que ha sido su nieto quien ha bordado con letras de oro su nombre en la historia del fútbol español: "El partido lo viví tranquilamente. Con que ganara la Selección, yo estaba feliz; me daba lo mismo que fuera Ferran quien marcara o si lo hacía otro".

Laura, su tía, sí que se muestra más contenta: "Veo las portadas de los periódicos y las imágenes con la Copa y con el rey y es increíble. Es una emoción muy grande y el orgullo del pueblo que haya sido él quien le ha dado la victoria a España".

De Foios para el mundo

Tal vez ya había gente que conociera Foios, por el famoso lema de "Foios, París, Londres" o por ser también el pueblo del torero Vicente Ruiz Soro. Lo que está claro es que, gracias al gol de Ferran Torres, la gente va a comenzar a conocerlo mucho más. "Cada vez que se incorporaba al terreno de juego, había una expresión de alegría, un grito unánime. Y eso era constante en cada clasificación", afirma Sergi Ruiz, alcalde del pueblo.

Foios quiere nombrar a Ferran hijo predilecto / M. A. Montesinos

Este tampoco disimula su alegría: "Ayer fue una expresión y un grito de euforia, pero multiplicado por 25. Cuando se marcó el gol, fue la conclusión de una competición que de alguna manera acabó de la manera más justa. La Selección merecía la victoria porque ha sido el equipo más regular y el que ha jugado mejor contra los países a los que se ha enfrentado".

Los vecinos del pueblo también han expresado sus sensaciones tras la victoria de España: "El ambiente fue muy bueno y en el terreno de juego solo hubo un equipo". "El gol lo celebramos como se hace siempre; sí que fue algo más especial, porque al ser de Foios pues es más bonito. Todo el mundo levantándose, saltando, abrazándose, gritando... Lo normal del fútbol", añade Javier Heredia.

Pero no todo ha sido un camino de rosas para el delantero valenciano. Sus actuaciones a lo largo del Mundial estaban siendo algo discutidas y se le acusaba de falta de gol. Pese a eso, Ferran hizo lo que mejor sabe, que es jugar a fútbol. Fue clave contra Portugal, puesto que fue quien filtró un excelente balón para que Merino marcase; y ayer, más de lo mismo: centro de Pedro Porro, dejada con la cabeza de Nico Williams y el "foiero" la mandó a guardar. Aunque ha sido criticado por diversos sectores, en su pueblo lo tenían claro: "Ha sido criticado en todos los equipos en los que ha estado, pero los números son los que definen. Es un gran jugador, pero por lo que sea, a la crítica le da por meterse con él cuando no salen las cosas", menciona Javier.

"Primero se debería criticar que no le han dado muchas oportunidades. No marcaba goles, pero porque no le daban los partidos. Pero bueno, al final el entrenador lo ha acertado", concluye otro vecino.

Gran expectación

El pueblo tenía muchas ganas de Mundial, tal y como afirma el alcalde Sergi Ruiz. "Había una expectación enorme. Día tras día, desde que se dijo que se iba a montar la pantalla gigante, y conforme se avanza de ronda, la concurrencia aumentaba. Primero cuartos de final, luego las semifinales y ya en una final, como era previsible y esperable, la plaza estaba llena. El ambiente era magnífico".

El alcalde del pueblo, Sergi Ruiz / M. A. Montesinos

"La sensación de que la selección pudiera llevarse el triunfo era constante durante el partido porque las ocasiones fueron diversas. Argentina no acababa de generar peligro, por lo tanto se esperaba que de un momento metiéramos. Lo que pasa es que en ese momento tardaba en llegar y se acercaba peligrosamente el momento de los penaltis". " Yo estaba viendo el fútbol en la tele y escuchaba todo el sonido que se producía en la plaza, y cuando se produjo el gol no tuve más remedio que ir a la plaza", añade Ruiz.

No sabemos si Ferran escuchó el silencio como hizo Andrés Iniesta 16 años atrás en Sudáfrica, pero de lo que podemos estar seguro es de que ha entrado por la puerta grande en los anales de la historia. El de Foios sigue ampliando su leyenda con la Selección y, aparte de haberle dado su segundo entorchado, se consolida en el top 10 de máximos goleadores históricos con 25 tantos en 65 encuentros.

Durante el partido contra Arabia Saudí hubo una imagen que dio la vuelta al mundo: con 4-0 en el marcador en el minuto 90, Ferran anotó, pero fue anulado. Durante la revisión, se le vio murmurar: "Porfavor que sea gol". Y es que esa simple frase sirvió para ilustrar que el jugador del Barça no estaba pasando por su mejor momento. Pero como es el fútbol, que al final ha sido él quien se encargó de devolver la gloria a todo un país.

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Como dijo Luis Aragonés, "del subcampeón no se acuerda de nadie" y el valenciano se encargó personalmente que nunca nos olvidemos de este torneo. Su gol es una redención y una manera de demostrar que el fútbol no entiende de críticas o abucheos, entiende de momentos, y Ferran eligió el más importante.