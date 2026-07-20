Pedro Sancho, el aragonés que fue espectador en la victoria de España: "Me siento muy afortunado de poder ver la final de la Copa del Mundo y ganarla, es una sensación increíble"

Nueva York, Madrid, Illueca. En ese orden. Este es el recorrido que ha emprendido Pedro Sancho con el objetivo cumplido de "traer la copa a casa". El aragonés fue el afortunado por el sorteo de la Real Federación Aragonesa de Fútbol y tuvo el privilegio de vivir en directo la final del Mundial entre España y Argentina. Todo gracias a un sorteo entre los equipos del Grupo XVII de Tercera, en el que Sancho participó por ser el expresidente, tras un mandato de 12 años, y parte de la directiva actual del CF Illueca.

Pedro Sancho en los aledaños del MetLife Stadium / Servicio especial

El vuelo, previsto para salir de Barajas a las 7:00, hora española, despegó con un retraso de una hora esperando el permiso para entrar en Estados Unidos. "No tuvimos mucho tiempo ni antes ni después del encuentro", lamenta Sancho. Es uno de los pocos pequeños peros del viaje, junto a la alta presencia de afición albiceleste en comparación con la española: "Igual el 75 % del estadio eran argentinos, pero muy bien, el ambiente, muy bueno, hubo más lío en el campo que en la grada". "Me siento muy afortunado de poder ver la final de la Copa del Mundo y ganarla, es una sensación increíble", relata emocionado.

La suerte del directivo del Illueca no terminó en conseguir la entrada y el viaje gratuitos. Su localización se encontraba en la portería donde Ferrán Torres marcó el gol que dio la segunda estrella: "Estábamos arriba, hacía un montón de calor porque en el campo no hay casi nada que proteja del sol". "La verdad es que el campo, a pesar de lo que se dice de que no es de lo mejores estadios en los que se ha jugado el Mundial, es un campo muy bonito, muy americano, lleno de tiendas de perritos calientes, parecía que estabas más en un mercado que en un campo de fútbol".

"Cuando terminó el encuentro no tuvimos que correr, pero sí que teníamos el tiempo justo para coger el autobús que nos llevase al aeropuerto", cuenta. Un viaje de vuelta en el que se reconoce "agotado", tras poco menos de 20 horas de viaje entre ida y vuelta y 11 horas en suelo norteamericano. Entre sus planes estaba, antes de la final, reunirse con su familia en Madrid para la vuelta del campeón, pero finalmente han renunciado porque el pequeño tiene tan solo cinco años e "iba a haber mucha gente". Así que la seguirá desde su casa con toda la familia.

Pedro Sancho, el aragonés que estuvo en la final del mundial en una selfi durante la previa / Servicio especial

Ante la pregunta de si cambiaría esta experiencia por un ascenso, dice que no: "El Illueca está muy bien donde está, estamos en Tercera RFEF y estamos muy bien". "Pero sí que te lo cambiaría por un enfrentamiento de Copa del Rey en primera eliminatoria contra un Primera División", reconoce. España es España y Nueva York es Nueva York, pero Illueca es mucho Illueca.