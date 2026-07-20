La prensa mundial coincide: "El fútbol ganó a la delincuencia argentina"

Por si quedaba alguna duda, España ya no tiene solamente una generación inolvidable. Ni una sola estrella. Tiene dos. La de 2010 y la de 2026, además de una cultura ganadora que debe asustar al mundo por todas las alegrías que pueden llegar en el futuro.

Dieciséis años después de aquella noche eterna de Johannesburgo, la selección española ha regresado a la cima del fútbol mundial. Lo hizo como siempre: imponiéndose a través del fútbol y el respeto, y derrotando al vigente campeón.

España logró ante Argentina su segunda 'estrella' / EFE

Los de Luis de la Fuente pusieron fin al último baile mundialista de Lionel Messi y conquistaron la segunda Copa del Mundo, que convierte definitivamente a la Roja en una de las grandes potencias de la historia del fútbol. La prensa mundial coincide en que el desenlace sobre el césped del MetLife Stadium fue completamente merecido.

La prensa inglesa fue especialmente contundente al constatar la diferencia entre ambas selecciones en sus titulares. The Guardian optó por "Una dominante España destrona a Argentina", mientras que The Times quiso destacar la pérdida de papeles final de la Albiceleste, personificada en Leandro Paredes: "El método de España se impone a la locura de Argentina en una final bronca".

Paredes perdió los papeles tras la final del Mundial / Captura de pantalla

El Daily Mail aseguró que fue un "combate por el título" y la BBC señaló el total merecimiento de la victoria española, mientras criticó el nivel de la final por el papel argentino: "España gana merecidamente una final tremendamente decepcionante".

Lo cierto es que el espectáculo pudo quedar por debajo de las expectativas, porque el equipo dirigido por Lionel Scaloni estuvo lejos de cumplir con el nivel exigido en una final del mundo, pero el campeón no dejó espacio para la discusión. España fue el equipo que quiso jugar al fútbol, el que más propuso y el que nunca aceptó esperar pasivamente una hipotética tanda de penaltis.

Sky Sports puso el foco en el protagonista de la noche: "Ferran asegura el segundo Mundial". Por su parte, The Telegraph elevó el nivel de contundencia al definir la victoria como "Un triunfo del fútbol sobre la delincuencia argentina", haciendo alusión al duro planteamiento argentino.

Ferran Torres celebrando el gol / Europa Press

En Francia, la conquista española fue interpretada como la coronación de una selección que nunca abandonó su estilo. RMC Sport destacó el momento histórico: "España consigue su segunda estrella al vencer a Argentina en la prórroga", pero fue L’Équipe quien encontró la definición casi perfecta: "Reyes del juego".

La prensa alemana también coincidió en la justicia del resultado. Kicker fue directo: "España, merecida campeona del mundo". BILD se centró en las dos caras de la moneda que siempre ofrece el fútbol y que, esta vez, provocaron la decepción de Leo Messi: "Alegría y éxtasis para España, dolor y lágrimas para Messi y Argentina".

En Italia, hubo mucho protagonismo para Ferran Torres. "Ferran acaba con Argentina y convierte a España en campeona del mundo", tituló La Gazzetta dello Sport. "Ferran, héroe; Messi, sin trofeo", destacó Il Messaggero. Corriere dello Sport no necesitó ninguna explicación adicional al típico "¡España, campeona del mundo!", mientras que Tuttosport concentró toda la desolación de la Albiceleste en dos palabras: "Argentina llora".

Argentina's forward #10 Lionel Messi reacts after the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. Spain beat 10-man Argentina 1-0 after extra-time to win their second World Cup. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) / Agencias

Desde Portugal, las principales cabeceras remarcaron tanto el dominio español como la forma en que llegó el tanto decisivo. Record tituló: "España domina a Argentina y gana el Mundial de 2026 en la prórroga"; O Jogo destacó: "España derrota a Argentina en la prórroga y se proclama campeona del mundo"; y A Bola, por su parte, fue mucho más dura con el equipo derrotado: "Un campeón irreconocible renuncia a su estatus incluso sin furia".

Argentina reconoce que España mereció ganar

¿Y en Argentina? La lectura no es muy distinta, aunque los principales medios del país sí destacaron más el acto de fe del conjunto de Scaloni. TyC Sports señaló: "Argentina luchó hasta el final, pero España es campeona del Mundial 2026"; Olé escribió: "Argentina dejó todo y cayó de pie: España, merecida campeona"; La Nación destacó que "Argentina resistió hasta donde pudo"; y Clarín, que "Argentina pierde ante una España superior; el último baile de Messi acaba entre lágrimas".

La dimensión de la victoria es tan grande que incluso el derrotado reconoce que lo sucedido fue merecido. La prensa argentina trató de proteger el orgullo de la Albiceleste, pero no discutió la justicia del campeonato español.

Noticias relacionadas

La palabra decisiva es "superior". Nadie pone en tela de juicio que España lo fue. Ya son dos Mundiales: 2010 y 2026. Dos estrellas para seguir escalando hacia la cima del deporte rey, pero una sola identidad que, de nuevo, se ha impuesto a todo.

Fuente: Sport