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La UD Barbastro detecta irregularidades contables y anuncia una auditoría interna

La nueva junta directiva afirma que los números no reflejan “fielmente” la situación económica y financiera real del club

Los jugadores del Barbastro, en el partido de Copa del Rey contra el FC Barcelona.

Los jugadores del Barbastro, en el partido de Copa del Rey contra el FC Barcelona. / Miguel Ángel Gracia

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El Periódico de Aragón

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Barbastro

La UD Barbastro ha comunicado este lunes que la nueva Junta Directiva, presidida por José María Salamero, ha detectado que las cuentas aprobadas por la anterior asamblea no reflejan “fielmente” la situación económica y financiera del club y ha anunciado una auditoría interna y la reformulación de las cuentas de las cuentas de la temporada 2025-2026.

El club ha difundido un comunicado oficial para responder a los rumores surgidos en la ciudad de Barbastro sobre su situación financiera y explicar las primeras conclusiones alcanzadas por la nueva directiva elegida el pasado 18 de junio tras la dimisión del anterior presidente.

Según indica la entidad, al asumir sus funciones la nueva dirección comprobó que la contabilidad únicamente estaba actualizada y mecanizada hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo que permanecía pendiente el registro contable correspondiente a los seis meses posteriores de actividad.

Tras analizar la documentación disponible, la junta sostiene que las cuentas presentadas y aprobadas por la Asamblea General del 18 de junio no reflejan “fielmente” la situación económica y financiera real del club.

Afirman que la entidad atraviesa una situación “de especial complejidad” sobre la que ya trabaja para adoptar las medidas necesarias que permitan su regularización.

El club ha confirmado que ha iniciado un proceso de actualización de la contabilidad, la realización de una auditoría interna y la reformulación de las cuentas de la temporada 2025-2026.

Asimismo, avanzan que, una vez concluyan estos trabajos, la nueva documentación será sometida a la consideración de los socios en una Asamblea General Extraordinaria.

La directiva reconoce que esta situación genera incertidumbre y dificulta la planificación del inicio de la nueva temporada, por lo que han solicitado el apoyo de socios, abonados, patrocinadores, anunciantes, instituciones, colaboradores y aficionados.

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El comunicado difundido concluye apelando al compromiso de transparencia, responsabilidad y defensa de los intereses de la UD Barbastro, asegurando que la junta informará puntualmente de cualquier avance relevante.

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