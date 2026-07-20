El Wanapix ficha al portero brasileño Jackson Sant'Anna y el femenino renueva a Yaiza

El Wanapix anunció este lunes el fichaje del portero Jackson Sant’Anna. Brasileño y de 23 años, llega de ser titular tanto en Brasil como en la Liga de Kazajistán y destaca por su juego de pies. Tiene la capacidad de incorporarse al juego ofensivo tanto como portero-jugador como a la contra y la pasada campaña marcó cuatro goles y dio diez asistencias, por lo que la portería queda bien cubierta y con perfiles distintos al hacer pareja bajo palos con IvánBernad.

«Es el ejemplo perfecto de lo que es el portero de fútbol sala moderno. Tiene una gran capacidad para parar bajo palos y, además, su juego de pie le convierte en una amenaza ofensiva. Tiene pase, conducción y finalización. Nos da una herramienta más para ser un equipo más imprevisible y más completo», explicó el técnico Jorge Palos.

En cuanto al equipo femenino, el Wanapix Aldelís Intersala 10 anunció la continuidad de Yaiza para la temporada 2026-2027, en la que el conjunto zaragozano competirá de nuevo en la Primera femenina tras el ascenso.

La jugadora afrontará así su segunda campaña a las órdenes de Nano Modrego después de incorporarse al equipo en el verano de 2025. El club destacó en un comunicado la evolución mostrada por Yaiza durante su primer año, en el que se ha consolidado como una pieza importante de la plantilla.

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Durante la pasada temporada disputó 33 partidos oficiales y marcó seis goles, contribuyendo a los éxitos deportivos del equipo, que fueron la Copa Aragón, el título de Liga regular y el ascenso a Primera.